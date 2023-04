Vo vatikánskej knižnici objavili prastarú verziu Matúšovho evanjelia

Vatikán 12. apríla (TASR) - Špecialista na stredovekú históriu a kultúru z Rakúskej akadémie vied (ÖAW) Grigory Kessel objavil vo vatikánskej knižnici jeden z najstarších novozákonných textov. TASR o tom informuje podľa webov phys.org a cambridge.org.



Stredovekí pisári na Blízkom východe často vymazali časť staršej knihy, aby mohli jej pergamen znova použiť. Pergamen je vyrobený z kože zvierat a náročný na výrobu, preto sa staré písmo zoškrabalo a prepísalo. Pôvodné texty zostávajú stáročia neobjavené.



"Pokiaľ ide o datovanie evanjeliovej knihy, nemožno pochybovať o tom, že bola vytvorená najneskôr v šiestom storočí," napísal Kessel.



Pergamen s prepísaným textom sa nazýva palimpsest. Najnovší nález je dvojitý palimpsest, pretože bol použitý aj tretíkrát. Kessel použil pri jeho skúmaní vybavenie na ultrafialovú fotografiu a množstvo odborného know-how, vďaka čomu odhalil vymazaný text. O objave informoval v článku v časopise New Testament Studies.



"Až donedávna boli známe len dva rukopisy, ktoré obsahovali starosýrsky preklad evanjelií," napísal Kessel. Jeden v londýnskej Britskej knižnici a druhý z Kláštora svätej Kataríny na hore Sinaj. V roku 2016 k nim pribudol tretí v rámci projektu Sinai Palimpsests. Najnovší objavený text pochádza z 12. kapitoly Matúšovho evanjelia a ponúka "jedinečnú bránu" do ranej fázy textového prenosu evanjelií.



Pôvodná grécka verzia Matúšovej kapitoly 12, verš 1 hovorí: "V tom čase prešiel Ježiš cez obilné polia v sobotu; a jeho učeníci vyhladli a začali zbierať klasy a jesť." Starosýrsky preklad uvádza: "...začali zbierať klasy, šúchať si ich v rukách a jesť."



"Objav dokazuje, aká produktívna a dôležitá môže byť súhra medzi modernými digitálnymi technológiami a základným výskumom pri práci so stredovekými rukopismi," uviedla riaditeľka Ústavu pre výskum stredoveku pri ÖAW Claudia Rappová.