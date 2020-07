Vo Vatikáne úspešne oddelili siamské dvojčatá zrastené lebkou

Rím 7. júla (TASR) - Lekári vo vatikánskej detskej nemocnici v Ríme v utorok oznámili, že úspešne oddelili siamské dvojčatá-dievčatká zrastené zadnou časťou hláv. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Spojenie lebkami spôsobila u bábätiek choroba craniopagus. Spoločnú mali časť lebečných kostí a systém mozgových žíl, ktorý umožňuje krvi prúdiť medzi mozgom a srdcom.



"Je to prvý prípad v Taliansku - a pravdepodobne aj na svete (v odbornej literatúre nie sú opísané žiadne podobné operácie)," uviedla v oznámení nemocnica Bambino Gesu.



Dvojčatá Ervina a Prefina sa narodili v Stredoafrickej republike (SAR) v roku 2018. Nemocnica Bambino Gesu ich v rámci svojich charitatívnych programov letecky dopravila do Ríma.



Operovali ich trikrát, v máji a júni 2019 a tento rok 5. júna, keď ich aj oddelili. Táto posledná operácia trvala 18 hodín a vyžadovala si vyše 30-členný lekársky tím.



Po uplynutí mesiaca sa "malým dvojčatám darí dobre", stále sú hospitalizované, ale možno očakávať, že nakoniec budú "viesť normálny život", informovala nemocnica Bambino Gesu.



Najnáročnejšou úlohou bolo oddeliť ich systémy mozgových žíl, dodalo zdravotnícke zariadenie. Pred poslednou operáciou použili lekári aj zrkadlá, aby mohli dvojčatá vidieť a spoznať navzájom svoje tváre.



Dievčatká na videu z 29. júna vidieť s hlavami s obväzoch, ako sedia matke na kolenách, spievajú im pesničku a odovzdávajú tortu - v ten deň dosiahli vek dva roky.



Siamské dvojčatá s chorobou craniopagus sú mimoriadne zriedkavé.



Nemocnica Bambino Gesu uviedla, že vie iba o dvoch ďalších prípadoch choroby craniopagus, ktoré boli operáciou úspešne oddelené, a to v Londýne, ale boli zrastené na vrchu hláv, a nie zadnými časťami.