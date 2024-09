Vo Vatikánskych záhradách odhalili mozaiku Panny Márie

Vatikán 21. septembra (TASR) - Vo Vatikánskych záhradách bola v piatok odhalená mozaika zobrazujúca Pannu Máriu s Ježiškom v tradičnom kórejskom odeve "hanbok". TASR informuje podľa agentúry Jonhap a KBS News.



Ide o prvé umelecké dielo z Kórey inštalované vo Vatikáne. Kľúčovú úlohu zohral kardinál Lazzaro You Heung-sik, prefekt dikastéria pre klérus, ktorý ho tiež posvätil. Mozaika kórejských umelcov má symbolizovať nádej na mier a koniec vojny na Kórejskom polostrove.



"V takej chaotickej dobe má zasvätenie mozaiky kórejskej Panny Márie vo Vatikánskych záhradách veľký význam," povedal kardinál Lazzaro You Heung-sik.



Na slávnosti sa zúčastnilo viac ako 100 predstaviteľov kórejskej katolíckej cirkvi vrátane členov biskupskej konferencie na pravidelnej návšteve Vatikánu.



Zbierka mozaík Panny Márie z celého sveta vzniká na múre "Bastione di Maestro", ktorý oddeľuje Vatikánske záhrady od zvyšku Ríma. V súčasnosti ich tam je 12, ďalšie vytvorili umelci z Kolumbie, Dominikánskej republiky alebo Filipín.



Kardinál You je prvý Kórejčan vo funkcii prefekta niektorého z vatikánskych dikastérií. Jeho zásluhou bola vlani v septembri na vonkajšej stene Baziliky sv. Petra inštalovaná socha sv. Ondreja Kim Tae-gona, prvého kórejského katolíckeho kňaza.