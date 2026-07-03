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Vo väzbe imigračného úradu v USA zomrel 85-ročný nemecký občan
Adrian Andreas Florian chcel vstúpiť do USA 28. augusta 2025 cez hraničný priechod Colombia Solidary Bridge pri meste Laredo ležiacom na hraniciach s Mexikom.
Autor TASR
Harlingen 3. júla (TASR) — Počas dlhodobej hospitalizácie v nemocnici v texaskom meste Harlingen zomrel 24. júna 85-ročný občan Nemecka, ktorý sa vlani pokúsil vstúpiť na územie Spojených štátov. Oznámil to vo štvrtok americký Imigračný a colný úrad (ICE). TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Adrian Andreas Florian chcel vstúpiť do USA 28. augusta 2025 cez hraničný priechod Colombia Solidary Bridge pri meste Laredo ležiacom na hraniciach s Mexikom. Podľa ICE však nemal pri sebe platné doklady a vstup mu bol zamietnutý.
Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP) prípad postúpil imigračnému sudcovi a občana Nemecka následne previezli do väzobného zariadenia ICE. Od 1. októbra bol umiestnený v rehabilitačnom a opatrovateľskom zariadení.
Pre zhoršujúcu sa demenciu a ďalšie zdravotné komplikácie vrátane vysokého krvného tlaku, kognitívnych porúch a žalúdočných vredov previezli Nemca 4. novembra do nemocnice, kde po siedmich mesiacoch zomrel. Presná príčina úmrtia bude známa po vykonaní pitvy.
Podľa ICE boli o smrti muža okrem rôznych amerických úradov a nemeckého generálneho konzulátu informovaní aj príbuzní. ICE vo vyhlásení uviedol, že osobám vo väzbe poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vrátane vstupných vyšetrení, pravidelných kontrol a nepretržitej pohotovostnej starostlivosti.
Adrian Andreas Florian chcel vstúpiť do USA 28. augusta 2025 cez hraničný priechod Colombia Solidary Bridge pri meste Laredo ležiacom na hraniciach s Mexikom. Podľa ICE však nemal pri sebe platné doklady a vstup mu bol zamietnutý.
Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP) prípad postúpil imigračnému sudcovi a občana Nemecka následne previezli do väzobného zariadenia ICE. Od 1. októbra bol umiestnený v rehabilitačnom a opatrovateľskom zariadení.
Pre zhoršujúcu sa demenciu a ďalšie zdravotné komplikácie vrátane vysokého krvného tlaku, kognitívnych porúch a žalúdočných vredov previezli Nemca 4. novembra do nemocnice, kde po siedmich mesiacoch zomrel. Presná príčina úmrtia bude známa po vykonaní pitvy.
Podľa ICE boli o smrti muža okrem rôznych amerických úradov a nemeckého generálneho konzulátu informovaní aj príbuzní. ICE vo vyhlásení uviedol, že osobám vo väzbe poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vrátane vstupných vyšetrení, pravidelných kontrol a nepretržitej pohotovostnej starostlivosti.