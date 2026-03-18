Vo väzení v Rusku zomrel muž odsúdený za šírenie údajných dezinfomácií
Autor TASR
Moskva 18. marca (TASR) - Vo vyšetrovacej väznici v meste Uchta v Komijskej republike na severe európskej časti Ruska zomrel 56-ročný politický väzeň Vladimir Osipov. S odvolaním sa na telegramový kanál Väzenský advokát o tom informoval portál Meduza citovaný britskou stanicou BBC, píše TASR.
Dôvodom Osipovovho trestného stíhania boli príspevky na sociálnej sieti Odnoklassniki, v ktorých údajne obviňoval ruského prezidenta Vladimira Putina „zo zorganizovania teroristického útoku na Krymský most“ a tvrdil, že ruskí vojaci v Donbase na východe Ukrajiny „zabíjali deti.“
Osipova, ktorý žil v meste Dzeržinskij v Moskovskej oblasti, zadržali ešte v novembri 2024. Ľudskoprávny projekt Podpora politických väzňov - Memorial ho označil za politického väzňa.
Osipov bol donedávna zadržiavaný v jednom z vyšetrovacích zariadení v Moskovskej oblasti.
Počas zasadnutia odvolacieho súdu sa sťažoval na svoj zdravotný stav, na ktorý upozorňoval aj súd prvej inštancie. Muž mal diagnostikovaný vysoký krvný tlak i problémy s močovými cestami. Jeho zdravotný stav sa zhoršoval v dôsledku stresu a nedostatočnej zdravotnej starostlivosti vo väzbe, napísal spravodajský portál SOTAvision.
Podľa tohto zdroja prokurátor počas súdneho konania spomínal Osipovove chronické ochorenia ako poľahčujúcu okolnosť, ktorá však napokon nemala vplyv na výšku trestu.
