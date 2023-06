Vo väzení v USA zomrel terorista Theodore Kaczynski

Washington 10. júna (TASR) — Vo veku 81 rokov zomrel v sobotu vo federálnej väznici v americkom štáte Severná Karolína Theodore "Ted" Kaczynski, prezývaný Unabomber. Pre agentúru AP to uviedol hovorca Úradu pre väznice (BOP).



Kaczynského našli mŕtveho v jeho cele okolo ôsmej hodiny ráno miestneho času. Príčina smrti nebola bezprostredne známa.



V rokoch 1978 - 1995 poslal Kaczynski 16 balíkových bômb rôznym ľuďom v Spojených štátoch, ktoré troch z nich zabili a 23 spôsobili zranenia.



Kaczynského zatkli 3. apríla 1996 v štáte Montana. Odsúdili ho na osem doživotí bez možnosti podmienečného prepustenia. V rokoch 1998 - 2021 bol umiestnený vo väznici s maximálnym stupňom stráženia ADX Florence v štáte Colorado; potom bol prevezený do Severnej Karolíny.



Kaczynski bol považovaný za matematicky nadané dieťa. Už ako 16-ročný začal študovať matematiku na Harvardskej univerzite. Následne sa zapísal na Michiganskú univerzitu, kde získal titul PhD v matematike.



V roku 1967 sa stal historicky najmladším odborným asistentom matematiky na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Podľa niektorých analytikov sa na neskorších Kaczynského atentátoch podpísala jeho účasť na pochybných pokusoch psychológa Henryho Murraya. Niektoré zdroje naznačujú, že Murrayove experimenty boli súčasťou projektu MKUltra, čo bolo kódové označenie pre projekt tajnej služby CIA, ktorého cieľom bolo získať možnosť riadiť ľudské myslenie pomocou drog a izolácie.



V roku 1969 však Kaczynski svoju akademickú kariéru náhle ukončil. Presťahoval sa najprv k rodičom do štátu Illinois a v roku 1971 do štátu Montana, kde začal pri mestečku Lincoln žiť vo vlastnoručne postavenej chatrči bez elektriny a tečúcej vody. Tým chcel dokázať, že aj moderný človek dokáže byť sebestačný.



Do jeho života však čoraz viac zasahoval pokrok a nakoniec dospel k záveru, že len násilnými útokmi môže upozorniť na narastajúcu eróziu ľudskej slobody a dôstojnosti v modernom svete.



Kaczynski začal rozosielať bomby v roku 1978 ľuďom, ktorí boli spojení s novými technológiami (predtým pracoval krátko s otcom a bratom v továrni na gumu). Prvé boli veľmi primitívne, no postupne sa stávali čoraz sofistikovanejšie. Keďže ich dostávali prevažne univerzity a aerolínie, zatiaľ neznámy útočník dostal prezývku Unabomber (University and Airline bomber).



V roku 1995 Kaczynski poslal médiám niekoľko listov, v ktorých písal, že prestane s útokmi, ak médiá zverejnia jeho esej Priemyselná spoločnosť a jej budúcnosť, prezývanú Unabomberov manifest, čo sa aj stalo. Text si prečítal aj David Kaczynski, ktorý spoznal niektoré spojenia, typické pre svojho brata. Skontaktoval sa s federálnou políciou FBI, načo bol Kaczynski v roku 1996 zatknutý vo svojej chatrči.