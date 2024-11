Vo väzení zomrel ruský politický väzeň, tvrdí organizácia Viasna

Minsk/Varšava 2. novembra (TASR) — Vo väzenskej kolónii v Bielorusku zomrel 22-ročný občan Ruska Dmitrij Šletgauer odsúdený za špionáž. Oznámila to v piatok bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúry AFP a Rádia Sloboda.



Viasna uviedla, že Šletgauer bol odsúdený za špionáž a propagáciu extrémizmu na 12 rokov väzenia. Našli ho mŕtveho krátko po tom, čo ho poslali do trestaneckej kolónie v meste Mahiľov ležiacom na východe Bieloruska.



"Stalo sa to zrejme 11. októbra. V trestaneckej kolónii strávil menej ako mesiac. Presná príčina smrti nie je známa," uvádza Viasna, ktorá v septembri pridala Šletgauera na svoj zoznam politických väzňov v Bielorusku.



Šletgauer sa narodil v Rusku, no od roku 2018 sa presťahoval do Bieloruska, kde pracoval v továrni na výrobu obalov. Zadržali ho vlani na jeseň, za vinného ho súd uznal toto leto. Počas súdneho procesu, ktorý sa konal za zatvorenými dverami, sa mu narodilo dieťa.



Šletgauera podľa Viasny zadržali spolu s jeho bratom, ktorého však deportovali do Ruska.



Viasna tvrdí, že Šletgauer je siedmym politickým väzňom, ktorý zomrel v Bielorusku vo väzení.



Podľa ruského nezávislého webu SOTA, sledujúceho spoločensko-politické udalosti v Rusku a susedných krajinách, od začiatku represií po prezidentských voľbách v roku 2020 zomrelo vo väzniciach, v ústavoch predbežného zadržania a počas deportácií už 29 bieloruských aktivistov.



Podľa Viasny je v súčasnosti v Bielorusku vo väzení okolo 1300 označených za politických väzňov. Je medzi nimi aj jej zakladateľ a nositeľ Nobelovej ceny za mier Ales Biaľacki.