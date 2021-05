Vo väznici v Bielorusku je okrem Prataseviča a Sapegovej i ďalší Rus

Raman Pratasevič, archívne foto. Foto: TASR/AP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Minsk 30. mája (TASR) - Bieloruský novinár Raman Pratasevič, ktorý bol pred týždňom zadržaný na letisku v Minsku, je momentálne v minskom ústave predbežného zadržania Výboru štátnej bezpečnosti (KGB).Oznámilo v nedeľu ľudskoprávne centrum Viasna, ktoré dodalo, že Pratasevičovi vydali aj prvý balík, čo mu priniesli jeho príbuzní. Dozorcovia však z neho pri kontrole vybrali knihu.Až doteraz nebolo známe miesto, kde sa Pratasevič nachádza. Vo štvrtok mal prvé stretnutie so svojou právničkou Inesou Alenskou, ktorá však na základe dohody s vyšetrovateľmi nesmela zverejniť, kde je jej mandant a z čoho je obvinený.V rovnakom väzenskom zariadení je aj Pratasevičova priateľka Sofia Sapegová, ktorá bola zadržaná spolu s ním.Pratasevič je spoluzakladateľom spravodajského webu NEXTA a bol šéfredaktorom infowebu Bieloruský mozog, ktoré fungovali na platforme Telegram a sú úradmi v Bielorusku považované za extrémistické.Pred týždňom bol medzi cestujúcimi letu spoločnosti Ryanair na linke Atény-Vilnius, ktorý 23. mája urgentne pristál na letisku v Minsku kvôli vyhrážke, že na palube lietadla je bomba.Bloger bol následne zadržaný, pretože bol zaradený na zoznam osôb zapojených v Bielorusku do aktivít súvisiacich s terorizmom. Začalo sa proti nemu trestné konanie. Okrem iného je podozrivý z organizovania "", za čo mu hrozí až 15 rokov väzenia.Po tom, ako sa na sociálnych sieťach šírili správy, že je po zadržaní v kritickom stave pre problémy so srdcom, viacero provládnych bieloruských médií zverejnilo videozáznam, v ktorom Pratasevič oznamuje, že je v poriadku a vypovedá pred vyšetrovateľmi. Uviedol, že sa priznal k aktivitám proti režimu Alexandra Lukašenka.Spravodajský portál Novaja gazeta (NG) v nedeľu informoval, že v pondelok sa očakáva vznesenie voči Sapegovej, ktorá je ruskou občiankou s povolením na pobyt v Bielorusku.Podľa NG je Sapegová podozrivá z organizovania masových nepokojov a akcií, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok a z podnecovanie sociálnej nenávisti voči príslušníkom bezpečnostných zložiek. Hrozí jej až 15 rokov väzenia.Provládny kanál na sociálnej sieti Telegram tento týždeň zverejnil video, v ktorom sa Sapegová pred kamerou priznáva k tomu, že bola administrátorkou webovej stránky Čierna kniha Bieloruska - označovaného v Bielorusku za extrémistický -, na ktorej boli zverejňované osobné údaje o príslušníkoch bezpečnostných zložiek zasahujúcich počas protestov proti režimu.Neskôr nemenovaný zdroj pre NG uviedol, že toto video a priznanie boli zinscenované a že Sapegová v prítomnosti svojho právnika počas výsluchu takú výpoveď neposkytla.V rovnakom ústave predbežného zadržania KGB je aj ďalší občan Ruska, 20-ročný Jegor Dudnikov.Vo väzbe sa tento povolaním kuchár ocitol v súvislosti s tým, že pomáhal s ozvučovaním klipov, ktoré na internete zverejňovala bieloruská opozícia.Aj s Dudnikovom bolo nakrútené video, v ktorom sa priznáva k účasti na organizovaní hromadných podujatí hrubo porušujúcich verejný poriadok.Počas končiaceho sa víkendu sa vo viacerých metropolách Európy konali akcie solidarity s Bieloruskom, ktorých účastníci žiadali slobodu pre Prataseviča a ďalších zadržiavaných prívržencov bieloruskej opozície, informovala spravodajská stanica Deutsche Welle.