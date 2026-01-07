< sekcia Zahraničie
Vo väznici zomrel dvojitý agent CIA Aldrich Ames
Ames sa na súde priznal, že tajnej službe KGB začal donášať informácie, aby mohol splatiť svoje dlhy.
Autor TASR
Washington 7. januára (TASR) - Bývalý dôstojník americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Aldrich Ames, ktorého v roku 1994 odsúdili na doživotie za predávanie tajných informácií USA Moskve, zomrel v pondelok vo väznici v štáte Maryland vo veku 84 rokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.
Ames pracoval ako dôstojník kontrarozviedky 31 rokov a v rokoch 1985 až 1993 získal za predaj amerických tajných dokumentov Moskve, ktoré ohrozili niekoľko desiatok operácií CIA, viac ako 2,5 milióna dolárov. Jeho informácie odhalili identitu viac ako 30 amerických špiónov, z ktorých bolo najmenej desať popravených.
Ames sa na súde priznal, že tajnej službe KGB začal donášať informácie, aby mohol splatiť svoje dlhy. Neskôr však vďaka peniazom začal viesť odlišný životný štýl. Kúpil si nové auto značky Jaguar, chodieval na luxusné zahraničné dovolenky a za nový dom zaplatil viac ako pol milióna dolárov - napriek tomu, že jeho oficiálny plat nikdy nepresiahol 70.000 dolárov ročne.
Vtedajší šéf CIA James Woolsey v nadväznosti na vypuknutie škandálu odstúpil z funkcie a Amesa popísal ako „zlomyseľného zradcu svojej krajiny“. Podľa jeho slov americkí špióni zomreli vďaka „vražednému zradcovi, ktorý chcel väčší dom a Jaguar“.
