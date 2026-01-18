< sekcia Zahraničie
Vo väzniciach v Guatemale držia desiatky strážcov ako rukojemníkov
V okolí troch dotknutých väzníc nasadili príslušníkov polície. Správy o zraneniach alebo úmrtiach sa neobjavili.
Autor TASR
Guatemala 18. januára (TASR) - Väzni v troch väzniciach v Guatemale zadržiavajú niekoľko desiatok strážcov ako rukojemníkov po zrejme koordinovaných nepokojoch. Oznámili to v sobotu predstavitelia stredoamerickej krajiny, informuje TASR podľa agentúry AP.
Minister vnútra Marco Antonio Villeda uviedol, že je ochotný s väzňami hovoriť, nepristúpi však na ich požiadavky pri snahe dosiahnuť prepustenie 46 strážcov.
Ministerstvo vnútra predtým vydalo vyhlásenie, podľa ktorého je vzbura väzňov priamym výsledkom rozhodnutia väzenskej správy odobrať privilégiá niektorých uväzneným lídrom gangov.
„V Guatemale nevyjednávame s teroristami ani s organizovaným zločinom,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Nedovoľujeme tiež skupinám, ktoré rozosievali strach, vynucovať si svoje podmienky.“
V okolí troch dotknutých väzníc nasadili príslušníkov polície. Správy o zraneniach alebo úmrtiach sa neobjavili.
Guatemalský prezident Bernardo Arévalo v októbri prijal demisiu troch popredných bezpečnostných činiteľov vrátane Villedovho predchodcu po tom, ako úrady priznali, že z väzení za niekoľko dní ušlo 20 členov gangov.
„Spojenie medzi väzenským systémom a kriminalitou mimo neho musí byť prerušené,“ povedal Arévalo vo štvrtok v rozhovore pre AP.
