Hollywood smúti: Vo veku 100 rokov zomrela herečka Glynis Johnsová

Londýn 5. januára (TASR) - Vo veku 100 rokov zomrela vo štvrtok britská herečka Glynis Johnsová, ktorá stvárnila pani Banksovú vo filme Mary Poppinsová z roku 1964. TASR správu prevzala z agentúry AP a stanice Sky News.



Jej manažér Mitch Clem uviedol, že herečka zomrela v domove dôchodcov v Los Angeles prirodzenou smrťou. "Dnešok je pre Hollywood smutným dňom. Bola poslednou z posledných starého Hollywoodu," povedal Clem.



Johnsová sa narodila 5. októbra 1923 v Juhoafrickej republike (JAR) do umeleckej rodiny. Jej matkou bola klaviristka Alyce Steele-Warehamová, otcom herec Mervyn Johns.



Johnsová sa preslávila najmä vďaka úlohe v americkom muzikáli Mary Poppinsová, kde sa predstavila v úlohe Winifred Banksovej a interpretovala pieseň Sister Suffragette.



Počas svojej desaťročia trvajúcej kariéry účinkovala v približne 60 filmoch a mnohých televíznych programoch. Mala tiež bohatú divadelnú dráhu.



V hre "Malá nočná hudba" stvárnila v roku 1973 Desiree Armfeldtovú a za túto rolu získala cenu Tony. Predviedla v nej pieseň Send In the Clowns od Stephena Sondheima.



Skladateľ napísal túto pieseň tak, aby vyhovovala Johnsovej charakteristickému chrapľavému hlasu, píše Sky News. "Zložili pre mňa aj iné piesne, ale nič podobné. Je to najväčší dar, aký som kedy v divadle dostala," vyhlásila neskôr herečka.



Johnsová bola i držiteľkou cien Laurel Award či Drama Desk Award. Bola nominovaná na Oscara, Zlatý glóbus a ocenenie Laurence Olivier Award.