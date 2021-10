Vo veku 101 rokov zomrel preživší holokaustu Eddie Jaku

Canberra 12. októbra (TASR) - Vo veku 101 rokov zomrel v utorok v Sydney preživší holokaustu Eddie Jaku, ktorému vyšiel vlani knižný bestseller spomienok s názvom Najšťastnejší človek na zemi, preložený medzičasom aj do slovenčiny. S odvolaním sa na vyjadrenie miestnej židovskej komunity o tom informovala agentúra AP.



"Eddie Jaku prinášal svetlo a nádej nielen našej komunite, ale aj celému svetu... Vždy sa na neho bude spomínať pre radosť, ktorá ho sprevádzala, a odolnosť, s ktorou čelil ťažkostiam," uviedol Darren Bark, popredný predstaviteľ židovskej rady v austrálskom štáte Nový Južný Wales.



Austrálsky premiér Scott Morrison ocenil Jakuovu schopnosť "žiť svoj život ako svedectvo o tom, že nádej a láska môžu zvíťaziť nad zúfalstvom a nenávisťou". Dodal, že Jaku bude "veľmi chýbať, a to obzvlášť v židovskej komunite". Jakua si uctil aj austrálsky minister financií Josh Frydenberg, ktorého matka bola maďarská Židovka a v roku 1950 emigrovala do Austrálie ešte ako dieťa bez štátnej príslušnosti. "Svoj život zasvätil tomu, že iných učil o nebezpečenstve netolerancie a dôležitosti nádeje," uviedol minister.



Eddie Jaku sa narodil v apríli 1920 v nemeckom meste Lipsko pod menom Abraham "Adi" Jakubowiez. Jeho rodičia, rovnako ako aj mnohí členovia jeho širšej rodiny, vojnu neprežili. Jakua vylúčili v roku 1933 zo školy vo veku 13 rokov preto, že bol Žid.



Stredoškolské vzdelanie sa mu však podarilo ukončiť v roku 1938 v meste Tuttlingen a pod iným menom, a to v odbore strojárstva. Samotný Jaku uviedol, že práve táto kvalifikácia mu pomohla v tom, že unikol plynovej komore, keďže v nasledujúcich rokoch vďaka nej pracoval na tzv. nútených prácach.



Neskôr ho však poslali do viacerých koncentračných táborov vrátane Buchenwaldu a Auschwitzu, kde prišli v plynovej komore o život jeho rodičia. Z táborov sa mu podarilo utiecť. Z Auschwitzu podľa vlastných slov utiekol počas tzv. pochodu smrti. Mesiace sa skrýval, kým ho našli americkí vojaci, už takmer na smrť vyhladovaného a chorého na choleru a brušný týfus.



V roku 1946 sa Jaku oženil s belgickou Židovkou Flore, ktorá sa počas vojny skrývala v Paríži, pričom sa vydávala za kresťanku. V roku 1950 dvojica spoločne emigrovala do Austrálie, kde sa usadila a neskôr začala podnikať v oblasti realitného trhu.



Jaku po sebe zanechal svoju manželku Flore, dvoch synov, štyri vnúčatá a päť pravnúčat.