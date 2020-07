Vo veku 102 rokov zomrel britský herec Earl Cameron

Londýn 5. júla (TASR) - Vo veku 102 rokov zomrel britský herec bermudského pôvodu Earl Cameron. Bol jedným z prvých černošských hercov, ktorí mali úspešnú kariéru v britskom filme aj televízii.



Cameron, ktorý žil so svojou druhou manželkou v meste Kenilworth v grófstve Warwickshire, skonal pokojne v piatok, informovala v nedeľu stanica BBC s odvolaním sa na jeho rodinných príslušníkov.



Cameron sa po prvý raz objavil na striebornom plátne v roku 1951 vo filme Pool of London, čo bolo v tom čase ojedinelé obsadenie černošského herca.



"Ako umelec a herec odmietal prijímať úlohy, ktoré ponižovali alebo stereotypne zobrazovali farebných ľudí," uviedla jeho rodina.



Medzi jeho najvýraznejšie snímky patrí vedľajšia úloha v bondovke Thunderball (1965), neskôr sa presadil vo filmoch ako A Warm December (1973), Tlmočníčka (2005), Kráľovná (2006) alebo Počiatok (2010).



Cameron účinkoval aj v niekoľkých úspešných televíznych seriáloch vrátane dobrodružnej série Doctor Who.



Cameronovi v roku 2009 udelili Rad britského impéria triedy CBE. Keď oslavoval svoje sté narodeniny, pre BBC uviedol, že si praje, aby sa vo filmoch objavovalo viac černošských hercov.



Cameron sa narodil na Bermudách v roku 1917, do Británie sa dostal v roku 1939 ako člen britského nákladného loďstva.