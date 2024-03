Vo veku 102 rokov zomrel Philippe de Gaulle, syn Charla de Gaulla

Paríž 13. marca (TASR) - Vo veku 102 rokov zomrel v noci na stredu Philippe de Gaulle, najstarší potomok vodcu francúzskeho odboja z druhej svetovej vojny a prvého prezidenta francúzskej piatej republiky Charla de Gaulla. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie pozostalých.



Philippe de Gaulle, ktorý bol sám významnou vojenskou osobnosťou, uposlúchol výzvu svojho otca a zapojil sa do bojov proti nacizmu v druhej svetovej vojne. Neskôr mal úspešnú námornú kariéru, dosiahol hodnosť admirála a stal sa aj senátorom. Neskôr sa venoval zachovávaniu pamiatky Charla de Gaulla, najmä prostredníctvom mnohých kníh vrátane úspešného diela "De Gaulle, môj otec".



V roku 1940 sa pridal k Slobodným francúzskym námorným silám (FNFL) a až do roku 1944 bojoval v severnom Atlantiku. Keď sa odboj pripojil k spojencom pri vytláčaní nacistov z Francúzska, bojoval v samotnom Francúzsku, pričom 6. júna 1944 sa zúčastnil na vylodení spojencov v Normandii.



Po vojne pôsobil počas postkoloniálnych konfliktov v bývalej Francúzskej Indočíne (dnešná Kambodža, Laos, Vietnam a časť Číny), Maroku a Alžírsku. Charles de Gaulle si dával pozor na najmenší náznak rodinkárstva a nikdy nepomohol svojmu synovi získať nejaký post ani ho po vojne nevyznamenal Radom oslobodenia.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu otvoril zasadnutie vlády poctou Philippovi de Gaullovi a na budúci týždeň zorganizuje na jeho počesť národnú spomienkovú slávnosť v parížskej Invalidovni, kde Philippe de Gaulle skonal.



"Námorník, admirál, senátor, nikdy mu nechýbala odvaha a česť. Storočie francúzskej odvahy," uviedol Macron. Éric Ciotti, predseda pravicovej strany Republikáni, ktorá sa považuje za dediča de Gaullovho politického odkazu, označil Philippa de Gaulla za "pilier" Francúzska. "Francúzsko bolo v jeho srdci až do konca," dodal minister obrany Sébastien Lecornu.