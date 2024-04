Zomrel posledný preživší útoku na USS Arizona v Pearl Harbor

Los Angeles 2. apríla (TASR) - Vo veku 102 rokov zomrel Lou Conter, posledný preživší japonského útoku na vojnovú loď USS Arizona na námornej základni Pearl Harbor v decembri 1941. Oznámila to v pondelok organizácia Pacific Historic Parks, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Conter zomrel v pondelok doma v Kalifornii v prítomnosti svojej rodiny. "Je to zdrvujúca strata," uviedla šéfka tejto organizácie Aileen Utterdykeová.



Japonské lietadlá 7. decembra 1941 zaútočili na námornú základňu Pearl Harbor na Havajských ostrovoch. Conter, v tom čase 20-ročný príslušník amerického vojenského námorníctva (US Navy), pomáhal so záchranou ďalších námorníkov. Po tomto útoku vstúpili USA do druhej svetovej vojny.



Conter následne počas druhej svetovej vojny pôsobil ako pilot US Navy a bol dvakrát zostrelený, píše AFP. Neskôr slúžil na americkej lietadlovej lodi počas kórejskej vojny a pôsobil aj ako vojenský poradca prezidentov Dwighta D. Einsenhowera, Johna F. Kennedyho a Lyndona Johnsona.



USA pri útoku ma Pearl Harbor prišli o viacero lodí vrátane USS Arizona. Ďalšie plavidlá boli poškodené a zahynulo viac než 2400 osôb vrátane viac než 1100 ľudí z lode USS Arizona. Telá mnohých z nich sa stále nachádzajú v priestoroch potopenej lode.



Organizácia Pacific Historic Parks sa usiluje o udržanie povedomia o udalostiach a osobách spojených s významnými miestami v oblasti Tichého oceána.