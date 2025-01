Vo veku 102 rokov zomrela prvá Francúzka povýšená na generálnu hodnosť

Paríž 21. januára (TASR) - Vo veku 102 rokov zomrela prvá Francúzka povýšená do hodnosti generála francúzskej armády, vojenská lekárka, parašutistka a pilotka vrtuľníka Valérie Andréová. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovalo francúzske ministerstvo obrany, píše TASR.



"Opustila nás úžasná dáma," uviedla vo svojom statuse na sociálnych sieťach hovorkyňa ministerstva obrany Olivia Penichouová.



Andréová na sklonku života v jednom z rozhovorov konštatovala: "Mala som výnimočný život. Jediné, čo si teraz môžem priať, je zobudiť sa jedného rána a byť tam hore medzi hviezdami".



Andréová získala certifikát o absolvovaní parašutistického výcviku v roku 1948 a následne pracovala ako vojenská lekárka a pilotka vrtuľníka. Bola veteránkou vojen v Indočíne, kde prežila štyri roky, a v Alžírsku, kde letecky evakuovala desiatky zranených bojovníkov do nemocníc.



V roku 1976 bola povýšená do hodnosti hlavného lekára ozbrojených síl, čo je ekvivalent hodnosti generála. Ide súčasne o prvý prípad v dejinách francúzskej armády, keď sa žena v jej hierarchii dostala až tak vysoko.



Svoju tretiu generálsku hviezdu, ekvivalentnú hodnosti generálmajora, dostala o päť rokov neskôr pred odchodom z aktívnej služby.



Počas svojej kariéry nalietala 4200 letových hodín, vykonala viac ako sto lekárskych evakuácií a celkovo 496 vojnových misií. Za svoje účinkovanie v ozbrojených silách dostala niekoľko vyznamenaní vrátane Vojnového kríža. Na jej počesť pomenovali v marci 2022 heliport Paris/Issy-les-Moulineaux.



Andréová sa počas svojho života zasadzovala za zvýšenie počtu žien v ozbrojených silách. Aj vďaka tejto jej snahe sa francúzska armáda zaradila k armádam s najvyšším podielom žien. Andréová pritom trvala na oslovení "Madam generál", pričom argumentovala, že vojenskú hodnosť nemožno deformovať gramatickými pravidlami.