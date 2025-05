Vo veku 103 rokov zomrela preživšia holokaustu Margot Friedländerová

Berlín 9. mája (TASR) - Vo veku 103 rokov zomrela v piatok v Nemecku jedna z posledných preživších holokaustu Margot Friedländerová. Oznámila to nadácia pomenovaná na jej počesť. Informuje o tom TASR podľa agentúry DPA.



Friedländerová sa narodila v roku 1921 v Berlíne. Počas nacistického režimu sa v meste skrývala, avšak neskôr ju poslali do koncentračného tábora v českom Terezíne. Jej otec, matka a brat zahynuli v koncentračnom tábore Auschwitz pri poľskom Osvienčime.



Pobyt v nacistickom tábore smrti prežila a spoznala v ňom aj svojho budúceho manžela. Po porážke nacistického režimu spoločne emigrovali do Spojených štátov.



Po manželovej smrti v roku 2000 sa Friedländerová začala pravidelne vracať do Berlína, kam sa natrvalo odsťahovala v roku 2010. Agentúra DPA pripomína, že odvtedy pravidelne mladým ľuďom rozprávala o období nacizmu v krajine.