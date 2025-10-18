Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Zahraničie

Vo veku 103 rokov zomrel laureát Nobelovej ceny Jang Čen-ning

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Je tiež spolu s americkým fyzikom Robertom Millsom uznávaný pre Jangovu-Millsovu teóriu - matematický opis spôsobu, akým interagujú častice prenášajúce sily.

Autor TASR
Peking 18. októbra (TASR) - Čínske štátne médiá uviedli, že v sobotu v Pekingu vo veku 103 rokov zomrel nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Jang Čen-ning. Jeho smrť bola v správe štátnej televízie CCTV pripísaná „chorobe“, píše TASR podľa agentúry AFP.

Neskorší teoretický fyzik sa narodil v rodine profesora matematiky v Che-fej vo východočínskej provincii An-chuej. Po obhájení dizertačnej práce odišiel v roku 1946 do Spojených štátov a pôsobil na univerzite v Chicagu v laboratóriu Enrica Fermiho, neskôr pracoval ako profesor teoretickej fyziky v Princetone. Získal americké občianstvo, ktorého sa údajne v roku 2015 vzdal.

V roku 1956 spolu s Li Čeng-taom postuloval, že pri slabých interakciách elementárnych častíc nie je zachovaná parita, čo viedlo k významným objavom v oblasti základných častíc. v roku 1957 získali Nobelovu cenu za fyziku za spoločnú prácu pri vyvrátení princípu zachovania parity ako základného zákona jadrovej fyziky.

Je tiež spolu s americkým fyzikom Robertom Millsom uznávaný pre Jangovu-Millsovu teóriu - matematický opis spôsobu, akým interagujú častice prenášajúce sily.

V neskorších rokoch učil na elitnej pekinskej univerzite Čchsing-chua, kde podľa čínskej štátnej tlačovej agentúry Sin-chua „významne prispel k rozvoju a náboru talentov a podpore medzinárodných akademických výmen“.

Jeho prvá manželka Čchi Li Tchu zomrela v roku 2003. V decembri nasledujúceho roka sa ako 82-ročný oženil s vtedy 28-ročnou doktorandkou Weng Fan.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň