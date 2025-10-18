< sekcia Zahraničie
Vo veku 103 rokov zomrel laureát Nobelovej ceny Jang Čen-ning
Je tiež spolu s americkým fyzikom Robertom Millsom uznávaný pre Jangovu-Millsovu teóriu - matematický opis spôsobu, akým interagujú častice prenášajúce sily.
Autor TASR
Peking 18. októbra (TASR) - Čínske štátne médiá uviedli, že v sobotu v Pekingu vo veku 103 rokov zomrel nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Jang Čen-ning. Jeho smrť bola v správe štátnej televízie CCTV pripísaná „chorobe“, píše TASR podľa agentúry AFP.
Neskorší teoretický fyzik sa narodil v rodine profesora matematiky v Che-fej vo východočínskej provincii An-chuej. Po obhájení dizertačnej práce odišiel v roku 1946 do Spojených štátov a pôsobil na univerzite v Chicagu v laboratóriu Enrica Fermiho, neskôr pracoval ako profesor teoretickej fyziky v Princetone. Získal americké občianstvo, ktorého sa údajne v roku 2015 vzdal.
V roku 1956 spolu s Li Čeng-taom postuloval, že pri slabých interakciách elementárnych častíc nie je zachovaná parita, čo viedlo k významným objavom v oblasti základných častíc. v roku 1957 získali Nobelovu cenu za fyziku za spoločnú prácu pri vyvrátení princípu zachovania parity ako základného zákona jadrovej fyziky.
Je tiež spolu s americkým fyzikom Robertom Millsom uznávaný pre Jangovu-Millsovu teóriu - matematický opis spôsobu, akým interagujú častice prenášajúce sily.
V neskorších rokoch učil na elitnej pekinskej univerzite Čchsing-chua, kde podľa čínskej štátnej tlačovej agentúry Sin-chua „významne prispel k rozvoju a náboru talentov a podpore medzinárodných akademických výmen“.
Jeho prvá manželka Čchi Li Tchu zomrela v roku 2003. V decembri nasledujúceho roka sa ako 82-ročný oženil s vtedy 28-ročnou doktorandkou Weng Fan.
