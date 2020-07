Vo veku 104 rokov zomrela americká herečka

Paríž 26. júla (TASR) - Vo veku 104 rokov zomrela prirodzenou smrťou vo svojom dome v Paríži oscarová americká herečka Olivia de Havillandová, ktorá sa preslávila najmä postavou Melanie Hamiltonovej vo filme Odviate vetrom. Správu o jej úmrtí priniesla jej agentka a publicistka Lisa Goldbergová, informovala v nedeľu spravodajská stanica Sky News.



"Včera v noci svet prišiel o medzinárodný klenot a ja som stratila drahú priateľku a milovanú klientku. Zomrela v pokoji v Paríži," povedala Goldbergová.



De Havillandová získala dvoch Oscarov za rolu vo filme "To Each His Own" (Každému podľa zásluh) z roku 1946 a za film "The Heiress" (Dedička) z roku 1949, pripomína denník The Guardian. Slávu jej však priniesla hlavne úloha Melanie Hamiltonovej v kultovom filme Odviate vetrom z roku 1939. Bola zároveň poslednou žijúcou osobou, ktorá si v tomto filme zahrala.



Olivia de Havillandová sa narodila v roku 1916 v japonskom hlavnom meste Tokio a vyrastala v americkom štáte Kalifornia. Od 60. rokov 20. storočia žila vo francúzskej metropole Paríž.



Herečka sa zaslúžila o zmeny v hollywoodskom štúdiovom systéme, ktoré hercom priniesli lepšie pracovné zmluvy, pripomenula stanica BBC.



Jej herecká kariéra trvala viac než 50 rokov a zahrala si vo viac ako 50 filmoch. Na Oscara bola nominovaná dovedna päťkrát.