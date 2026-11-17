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Vo veku 106 rokov zomrel veterán japonského útoku na Pearl Harbor
Johnson bol jedným z približne 87.000 príslušníkov amerických ozbrojených síl, ktorí sa 7. decembra 1941 nachádzali na havajskom ostrove Oahu.
Autor TASR
Boston 17. novembra (TASR) – Vo veku 106 rokov zomrel minulú sobotu najstarší zo žijúcich pamätníkov japonského útoku na americkú námornú základňu Pearl Harbor z roku 1941. Freeman Johnson zomrel vo svojom dome v meste Centerville v štáte Massachusetts, uviedla jeho dcéra Diane Johnsonová. Informovala o tom agentúra AP.
Johnson bol jedným z približne 87.000 príslušníkov amerických ozbrojených síl, ktorí sa 7. decembra 1941 nachádzali na havajskom ostrove Oahu. V čase japonského prekvapivého útoku pracoval pod palubou krížnika USS St. Louis pri lodnom kotli. Samotný útok nevidel ani nepočul, pretože bol v strojovni.
„Kým sa všetko odohrávalo na hornej palube, ja som bol vo vnútri parného kotla. Nič som nevidel, absolútne nič,“ spomínal v rozhovore pre AP z mája 2026. Až keď sa dostal na palubu, loď už bezpečne smerovala na otvorené more. Predtým sa jej podarilo uniknúť aj miniponorkám.
Johnson neskôr slúžil na bojovej lodi USS Iowa, ktorej uvedenie do služby pomáhal zabezpečiť. V novembri 1943 sa podieľal na prípravách plavidla na cestu s prezidentom Franklinom D. Rooseveltom na konferenciu v Teheráne, kde sa mal stretnúť s britským premiérom Winstonom Churchillom a sovietskym vodcom Josifom Stalinom.
Koniec druhej svetovej vojny zastihol Johnsona na palube lode Iowa v Tokijskom zálive. Z jej stožiara sledoval 2. septembra 1945 podpisovanie japonskej kapitulácie na palube bojovej lode USS Missouri.
Útok na Pearl Harbor, pri ktorom zahynulo viac ako 2400 Američanov, vtiahol Spojené štáty do druhej svetovej vojny. Johnson však túto udalosť nepovažoval za najdôležitejší okamih svojho života. Za tie označoval povojnové manželstvo a narodenie troch dcér.
Po vojne pracoval ako strojár, neskôr v obchode so zmiešaným tovarom a napokon rozvážal jedlo seniorom. Do dôchodku odišiel až vo veku 90 rokov.
Po úmrtí veterána Iru „Ikea“ Schaba, ktorý zomrel pred vyše rokom vo veku 105 rokov, žije asi tucet veteránov útoku na Pearl Harbor.
Johnson bol jedným z približne 87.000 príslušníkov amerických ozbrojených síl, ktorí sa 7. decembra 1941 nachádzali na havajskom ostrove Oahu. V čase japonského prekvapivého útoku pracoval pod palubou krížnika USS St. Louis pri lodnom kotli. Samotný útok nevidel ani nepočul, pretože bol v strojovni.
„Kým sa všetko odohrávalo na hornej palube, ja som bol vo vnútri parného kotla. Nič som nevidel, absolútne nič,“ spomínal v rozhovore pre AP z mája 2026. Až keď sa dostal na palubu, loď už bezpečne smerovala na otvorené more. Predtým sa jej podarilo uniknúť aj miniponorkám.
Johnson neskôr slúžil na bojovej lodi USS Iowa, ktorej uvedenie do služby pomáhal zabezpečiť. V novembri 1943 sa podieľal na prípravách plavidla na cestu s prezidentom Franklinom D. Rooseveltom na konferenciu v Teheráne, kde sa mal stretnúť s britským premiérom Winstonom Churchillom a sovietskym vodcom Josifom Stalinom.
Koniec druhej svetovej vojny zastihol Johnsona na palube lode Iowa v Tokijskom zálive. Z jej stožiara sledoval 2. septembra 1945 podpisovanie japonskej kapitulácie na palube bojovej lode USS Missouri.
Útok na Pearl Harbor, pri ktorom zahynulo viac ako 2400 Američanov, vtiahol Spojené štáty do druhej svetovej vojny. Johnson však túto udalosť nepovažoval za najdôležitejší okamih svojho života. Za tie označoval povojnové manželstvo a narodenie troch dcér.
Po vojne pracoval ako strojár, neskôr v obchode so zmiešaným tovarom a napokon rozvážal jedlo seniorom. Do dôchodku odišiel až vo veku 90 rokov.
Po úmrtí veterána Iru „Ikea“ Schaba, ktorý zomrel pred vyše rokom vo veku 105 rokov, žije asi tucet veteránov útoku na Pearl Harbor.