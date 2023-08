Vo veku 25 rokov zomrel herec Angus Cloud, známy zo seriálu Eufória

Los Angeles 1. augusta (TASR) - Vo veku 25 rokov zomrel v pondelok americký herec Angus Cloud, známy vďaka svojej úlohe v televíznom seriáli Eufória z produkcie HBO. Oznámila to jeho rodina, ktorá príčinu smrti nezverejnila. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AP.



Hercova rodina vo vyhlásení uviedla, že Cloud sa snažil vyrovnať s nedávnym úmrtím svojho otca a mal pretrvávajúce problémy s duševným zdravím. "Jediná útecha, ktorú máme, je vedomie, že Angus sa opäť stretol so svojím otcom, ktorý bol jeho najlepším priateľom," napísala.



"Angus otvorene hovoril o svojom boji s duševným zdravím a dúfame, že jeho smrť môže byť pripomienkou pre ostatných, že nie sú sami a nemali by s tým sami bojovať v tichosti," dodala hercova rodina.



V zmienenom seriáli Eufória, ktorý získal nomináciu na cenu Emmy za najlepší dramatický seriál, Cloud dostal rolu lakonického drogového dílera Fezca O'Neilla. Dovtedy nemal žiadne herecké skúsenosti. Kastingová riaditeľka Jennifer Vendittiová si ho všimla, keď kráčal po ulici v New Yorku.



Účinkoval tiež vo filmoch North Hollywood a The Line. Nedávno ho obsadili do hlavnej úlohy vo filme Scream 6. Objavil sa aj vo videoklipoch amerického rappera Juice WRLD, americkej speváčky Becky G a kolumbijskej speváčky Karol G.