Vo veku 53 rokov zomrel spevák kapely Maxim Turbulence Daniel Vali

Praha 13. apríla (TASR) - Vo veku 53 rokov zomrel spevák skupiny Maxim Turbulence Daniel Vali, príčinou bol pravdepodobne infarkt, informuje TASR s odvolaním sa sobotňajšie oznámenie kapely na sociálnej sieti a webový portál televízie CNN Prima News.



Skupina o Valiho smrti informovala v sobotu na sociálnej sieti Facebook. Tento rok by so svojou kapelou oslávil 30 rokov na scéne, píše CNN Prima News.



Vali podľa správ médií zomrel náhle a nečakane počas večere s priateľmi, keď sa náhle zosunul na zem. Na miesto dorazila lekárska záchranná služba, ktorá sa ho takmer hodinu pokúšala oživiť. Príčinou smrti bol zrejme infarkt.



"Ešte včera sme spolu hovorili, bol úplne v pohode, plný elánu," uviedol pre CNN Prima News ďalší člen kapely Tomáš Báča. "Je to strašné. Vôbec nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo," dodal.



Skupinu Maxim Turbulence založili v roku 1994 Vali, Pavel Vohnout a Petr Panocha v pražskej mestskej časti Klánovice. Pravdepodobne najznámejšou piesňou je "Jede, jede mašinka" z roku 2000, píše spravodajský server Novinky.cz.