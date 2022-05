Vo veku 55 rokov zomrel albánsky exprezident Bujar Nishani

Tirana 28. mája (TASR) - Vo veku 55 rokov zomrel bývalý albánsky prezident Bujar Nishani. Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informovala kancelária albánskeho prezidenta Ilira Metu. Nishani podľahol vážnym problémom so srdcom, dodala AFP.



Prezident Meta vo svojom poste na sieti Facebook napísal, že "prezidenta Nishaniho si budeme navždy pamätať ako osobnosť so vzácnymi hodnotami vodcu s integritou a víziou. Na jeho prínos pre Albánsko a demokraciu budeme vždy spomínať s úctou".



AFP uviedla, že ďalšie podrobnosti o Nishaniho smrti neboli zverejnené. Pripomenula však, že Nishani pred mesiacom odcestoval do Nemecka, aby sa tam liečil na vážne ochorenie pečene.



Nishani sa v roku 2008 podrobil operácii mozgového kavernómu, cievnej abnormality centrálneho nervového systému, po ktorej nebol zdravotne úplne v poriadku: jeho ľavá noha a ruka mali obmedzenú funkčnosť.



Nishani zastával funkciu prezidenta v rokoch 2012-17. Bol do nej zvolený vo veku 45 rokov ako najmladší a v poradí šiesty prezident postkomunistického Albánska.



Vo voľbe 140-členným parlamentom ho podporovali len zákonodarcovia zo stredopravej Demokratickej strany vtedajšieho premiéra Saliho Berishu. Opoziční poslanci hlasovanie bojkotovali a požadovali konsenzuálneho kandidáta.



Predtým Nishani pôsobil ako minister vnútra a spravodlivosti.