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TRAGÉDIA V BERLÍNE: Bavorského vicepremiéra našli mŕtveho v hoteli

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Polícia začala vyšetrovanie s cieľom zistiť okolnosti a príčinu smrti a vylúčiť účasť tretej osoby.

Autor TASR
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Berlín 5. novembra (TASR) - Bavorského vicepremiéra a ministra hospodárstva Huberta Aiwangera našli v stredu mŕtveho v hotelovej izbe v Berlíne. Príčina smrti zatiaľ nie je známa, oznámila berlínska prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Z dôvodu vyšetrovania zatiaľ nemôžeme prezradiť, za akých okolností bol nájdený,“ uviedol hovorca prokuratúry.

Polícia začala vyšetrovanie s cieľom zistiť okolnosti a príčinu smrti a vylúčiť účasť tretej osoby. Očakáva sa, že bude nariadená pitva.

Aiwanger (55) mal vystúpiť na slávnostnom otvorení berlínskej pobočky strany Slobodní voliči, ktorú viedol na krajinskej aj celoštátnej úrovni. Svoju účasť však zrušil zo zdravotných dôvodov a neskôr ho našli v izbe v bezvedomí.

Bavorský premiér Markus Söder uviedol, že ho táto správa šokovala. „Náhla smrť Huberta Aiwangera je absolútnou tragédiou,“ napísal na platforme X a vyjadril sústrasť Aiwangerovej rodine a deťom.
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