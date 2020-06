Vo veku 55 rokov zomrel filmový producent Steve Bing

Los Angeles 23. júna (TASR) - Vo veku 55 rokov zomrel v pondelok v americkom meste Los Angeles filmový producent Steve Bing, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Bing financoval napríklad film The Polar Express (Polárny expres) z roku 2004 a spolupracoval aj na scenári filmu Kangaroo Jack (2003), pripomína Sky News. Zomrel po páde zo strechy bytového domu.



Bývalý americký prezident Bill Clinton na Twitteri napísal, že Bing "mal veľké srdce a bol ochotný urobiť všetko, čo bolo v jeho silách, pre ľudí a v prospech záležitostí, v ktoré veril".



Bing Clintonovi daroval finančné prostriedky a údajne bývalému prezidentovi pomohol v roku 2009 pri návrate dvoch amerických novinárok zo Severnej Kórey, uvádza Sky News.



Novinárky boli v KĽDR odsúdené na 12 rokov nútených prác za ilegálny vstup do krajiny. Po štyroch mesiacoch v severokórejskom väzení a udelení "osobitnej milosti" severokórejským vodcom Kim Čong-ilom v auguste 2009 vrátili do Spojených štátov. Clinton predtým Pchjongjang navštívil s cieľom napomôcť prepusteniu.



Steve Bing mal dve deti. Matkou jeho syna Damiana je herečka Elizabeth Hurleyová. Dcéru Kiru má s bývalou profesionálnou tenistkou Lisou Bonderovou.