Vo veku 59 rokov zomrel basgitarista Andy Rourke, člen The Smiths

Londýn 19. mája (TASR) - Vo veku 59 rokov zomrel Andy Rourke, basgitarista britskej rockovej skupiny The Smiths. Na sociálnej sieti Facebook to v piatok oznámil gitarista tejto bývalej formácie Johnny Marr, podľa ktorého Rourke podľahol rakovine pankreasu. TASR správu prevzala zo stanice BBC News.



Rourke hral v najznámejších skladbách skupiny vrátane This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out alebo Some Girls Are Bigger Than Others. Po jej rozpade v roku 1987 sa podieľal aj na sólových singloch speváka Morrisseyho.



Rourke účinkoval vo všetkých štyroch štúdiových albumoch tejto manchesterskej skupiny – The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) a Strangeways, Here We Come (1987), ako aj na jej jedinom koncertnom albume Rank (1988).



Mat Osman, basgitarista londýnskej skupiny Suede, opísal Rourka ako "absolútne výnimočného..., vzácneho basgitaristu, ktorého zvuk ste mohli okamžite rozpoznať".



Neskôr počas svojej kariéry hral Rourke v superskupine Freebass s ďalšími dvoma manchesterskými basgitaristami – Garym Mounfieldom zo Stone Roses a Petrom Hookom z New Order.



Rourke nahrával aj so skupinami The Pretenders a Killing Joke, ako aj so Sinéad O'Connorovou či Azizom Ibrahimom. Pôsobil aj vo formáciách Moondog One (spolu s Boneheadom, exgitaristom skupiny Oasis) a D.A.R.K. (spolu s medzitým zosnulou Dolores O'Riordanovou, speváčkou írskej skupiny The Cranberries).