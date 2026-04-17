FILMOVÝ SVET SMÚTI: Zomrel legendárny herec Jan Potměšil
Praha 17. apríla (TASR) - Vo štvrtok vo veku 60 rokov zomrel český filmový a divadelný herec Jan Potměšil. Bol známy napríklad z filmov Proč?, O princezně Jasněnce a létajícím ševci či Bony a klid. Od svojich 23 rokov bol na invalidnom vozíku a posledné tri roky života ho trápili vážne zdravotné problémy. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
„V noci mi napísala manželka Jana Potměšila, že ‚Honza‘ odišiel v kruhu rodiny. Odišiel, ale nezmizol. Jeden z najtalentovanejších a najláskavejších ľudí mojej generácie, ktorých som stretol,“ napísal k hercovej smrti český režisér Jan Hřebejk na platforme X.
Herec mal v posledných rokoch života vážne zdravotné problémy a koncom roka 2023 ho hospitalizovali v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe. „Zradilo ma srdce, liečim sa na to už dlhodobo. Bolo to naozaj vážne, strávil som tam skoro tri týždne, ale odborníci v IKEM mi veľmi pomohli,“ povedal v tom čase pre televíziu CNN Prima NEWS.
Jan Potměšil sa narodil v Prahe 31. marca 1966 a už ako osemročný si zahral po boku Vladimíra Menšíka v epizóde seriálu Bakaláři. Na filmovom plátne debutoval ako desaťročný v psychologickej dráme Jakub, kde mal hlavnú úlohu Filip Renč a Jan Potměšil hral jeho spolužiaka.
Potom študoval na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Zlomovým v jeho filmovej kariére bol rok 1987 a filmy Proč?, Bony a klid a rozprávka O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Počas Nežnej revolúcie mal v decembri 1989 pri návrate do Prahy vážnu autonehodu. Utrpel závažné poranenia chrbtice a podľa vlastných slov sa prebral až vo februári v nemocnici. Skončil na invalidnom vozíku, no napriek tomu sa herectva nevzdal. Vo filme a na obrazovkách sa už objavoval menej.
V roku 2004 sa oženil s novinárkou a PR manažérkou Radkou Prchalovou a spoločne vychovávali synov Šimona a Jana.
