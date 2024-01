Vo veku 61 rokov zomrel bývalý bubeník skupiny Scorpions James Kottak

New York 10. januára (TASR) - Vo veku 61 rokov zomrel v utorok americký bubeník James Kottak, bývalý člen nemeckej hardrockovej skupiny Scorpions. TASR správu prevzala z hudobného online magazínu New Musical Express (NME).



Kottak podľa svojej dcéry zomrel v rodnom meste Louisville v americkom štáte Kentucky. Príčina ani okolnosti jeho úmrtia neboli bezprostredne známe. Hudobník mal dlhodobo problémy s alkoholom, čo bola aj príčina jeho odchodu zo Scorpions.



Predtým, ako sa v roku 1996 pridal k tejto formácii, bol členom kapiel Kingdom Come, Wild Horses, Warrant, Montrose či Buster Brown. Viedol i vlastnú skupinu Kottak. V skupine Scorpions strávil za bicími 20 rokov a stal sa tak jej najdlhšie slúžiacim bubeníkom. S formáciou nahral päť štúdiových albumov.



Kottak bol v rokoch 1996-2010 ženatý s Athenou Leeovou, sestrou Tommyho Leea, bubeníka americkej heavymetalovej skupiny Mötley Crüe. Pár má spolu syna.