Vo veku 61 rokov zomrel bývalý filipínsky prezident Benigno Aquino

Manila 24. júna (TASR) - Vo veku 61 rokov zomrel vo štvrtok bývalý filipínsky prezident Benigno Aquino, oznámil tamojší minister zahraničných vecí Teodoro Locsin. Informovala o tom agentúra AFP.



Aquino bojoval s pokročilou rakovinou pľúc, informovali podľa agentúry DPA miestne média s odvolaním sa na nemenovaného rodinného príslušníka.



Pätnásty prezident Filipín bol synom zosnulej filipínskej exprezidentky Corazón Aquinovej a jej zavraždeného manžela, senátora Benigna "Ninoy" Aquina. Obaja sú považovaní za kľúčové osobnosti boja za obnovenie demokracie vo Filipínach, komentuje AFP.



Aquino bol "odvážny v boji, zranený pri prestrelke, ľahostajný voči moci a jej pasciam a našej krajine vládol so záhadným chladom, ale iba preto, že svoje pocity skrýval tak dobre, že sa zdalo, že žiadne nemá," napísal na Twitteri šéf filipínskej diplomacie Teodoro Locsin.



V roku 1987 povstalci zaútočili na prezidentský palác počas pokusu o zvrhnutie jeho matky - vtedajšej prezidentky. Pri útoku zahynuli traja Aquinovi ochrankári a on utrpel päť strelných rán.



Do funkcie prezidenta bol Aquino zvolený v roku 2010, rok po smrti jeho matky. Počas jeho funkčného obdobia, ktoré sa skončilo v roku 2016, dosiahli Filipíny vysoký hospodársky rast a prijali protikorupčné reformy, pripomína AFP.



Jeho vláda zároveň požiadala Stály rozhodcovský súd (PCA) so sídlom v Haagu o arbitráž vo veci územného sporu, ktorý krajina vedie s Čínou ohľadom ostrovov a výsostných vôd v Juhočínskom mori.



Tento súd v roku 2016 rozhodol, že Čína porušila medzinárodné námorné právo, keď spustila v sporných vodách výstavbu umelých ostrovov, ktoré zničili korálové útesy, narušili rybolov a ropný prieskum. Peking však toto rozhodnutie neuznal.



Aquinova rodina sa k jeho smrti dosiaľ nevyjadrila, ale očakáva sa, že čoskoro vydá vyhlásenie.