Vo veku 65 rokov zomrel britský hudobník a dídžej Maxi Jazz

Londýn 24. decembra (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrel v piatok v Londýne anglický hudobník a dídžej Maxi Jazz, vlastným menom Maxwell Fraser, ktorý sa preslávil ako spevák britskej tanečnej skupiny Faithless. V sobotu o tom informovala britská stanica BBC.



Podľa bývalých spoluhráčov z kapely - Sister Bliss a Rolla Armstronga - Fraser zomrel "pokojne v spánku" vo svojom dome v južnom Londýne v piatok večer.



Faithless boli známi najmä vďaka singlom - vrátane We Come 1, ktorý sa v roku 2001 dostal na prvé miesto v rebríčkoch, a tanečnému hitu Insomnia, ktorý sa v roku 1996 dostal na tretie miesto hitparád.



Skupina Faithless vznikla v roku 1995 a stala sa jedným z priekopníkov tanečnej hudby. Bola headlinerom na niektorých z najväčších svetových festivalov vrátane Glastonbury. V rokoch 1999 a 2002 boli nominovaní na cenu Brit Awards v kategórii Best UK Dance Act.



Faithless sa síce v roku 2011 rozpadli, ale o necelých desať rokov, v čase pandémie choroby COVID-19, vydali nový štúdiový album. Maxi Jazz sa však k tomuto projektu nepridal. Medzičasom založil ďalšiu kapelu - Maxi Jazz & The E-Type Boys.