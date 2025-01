Vo veku 65 rokov zomrel John Sykes, člen Whitesnake a Thin Lizzy

Londýn 21. januára (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrel anglický rockový gitarista John Sykes, ktorý hrával so skupinami Whitesnake (Británia) a Thin Lizzy (Írsko). TASR o tom informuje podľa utorkovej správy stanice BBC News. Vo vyhlásení na jeho webovej stránke sa uvádza, že Sykes "zomrel po ťažkom boji s rakovinou".



Hudobníka označujú ako "pozorného, láskavého a charizmatického muža", pričom v posledných dňoch svojho života vyjadril "úprimnú lásku a vďačnosť svojim fanúšikom". Sykes sa podieľal na dvoch albumoch skupiny Whitesnake a je spoluautorom jej niekoľkých slávnych piesní vrátane "Still of the Night" alebo "Is This Love".







Sykes sa narodil 29. júla 1959 v Readingu v grófstve Berkshire. Jeho rodina strávila tri roky na španielskom Ibize, ale vrátila sa ešte pred Sykesovým dospievaním. Sykes ako svoje vplyvy uvádzal gitaristov ako Jimmy Page (Led Zeppelin) a Ritchie Blackmore (Deep Purple).



Sykes svoju kariéru začal v roku 1980 v heavymetalovej skupine Tygers of Pan Tang, s ktorou nahral dva albumy a v roku 1982 sa pridal k Thin Lizzy. V roku 1983 účinkoval na jej poslednom štúdiovom albume "Thunder and Lightning" a neskôr sprevádzal jej frontmana Phila Lynotta na európskom turné so samostatnou skupinou The Three Musketeers.



V roku 1984 na pozvanie zakladateľa a lídra kapely Whitesnake Davida Coverdalea vstúpil do tejto formácie. Nahral s ňou albumy Slide It In (1984) a Whitesnake (1987), ktorý zaznamenal kritický aj komerčný úspech.



Sykes po odchode z Whitesnake vydal dva albumy s vlastnou skupinou Blue Murder a neskôr založil koncertnú verziu skupiny Thin Lizzy. Pôvodná formácia sa rozpadla pred Lynottovou smrťou v roku 1986. Vydal tiež štyri sólové štúdiové albumy - Out of My Tree (1995), Loveland (1997), 20th Century (1997) a Nuclear Cowboy (2000).



Poctu zosnulému gitaristovi vyjadrili na sociálnych sieťach jeho viacerí kolegovia - Coverdale, ako aj Steve Stevens, Adrian Vandenberg, Steven Adler či Slash.