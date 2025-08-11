< sekcia Zahraničie
Vo veku 69 rokov zomrel legendárny herec Martin Učík
Autor TASR
Praha 11. augusta (TASR) - Vo veku 69 rokov zomrel v piatok český herec Martin Učík (69), ktorý sa v mladosti objavil napríklad vo filme Marečku, podejte mi pero! či v seriáli Ordinace v Růžové zahradě. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy servera Novinky.cz odvolávajúceho sa na portál Blesk.
Učík vyštudoval Pražské konzervatórium v roku 1979 a neskôr vystupoval na divadelnej scéne v Kladne, Chebe a Ostrave. Účinkoval vo viacerých televíznych seriáloch, ako napríklad Modrý kód, Vyprávěj, Ordinace v Růžové zahradě, Život na zámku či První republika. Zahral si aj filmoch ako Marečku, podejte mi pero!, kde stvárnil jedného zo študentov večernej školy, či v bondovke Casino Royale, kde získal vedľajšiu úlohu.
V roku 1990 založil experimentálny súbor Bohnická divadelní společnost a v Bohnickej psychiatrickej liečebni pôsobil ako divadelný terapeut. Okrem toho založil aj kultúrne Studio Citadela a súbor Teatro Trepka.
Podľa denníka Blesk herec pôvodom z Ostravy údajne „trpel depresiami a mal problémy s alkoholom“.
