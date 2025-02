Vo veku 69 rokov zomrel Rick Buckler, bubeník bývalej skupiny The Jam

Londýn 21. februára (TASR) - Rick Buckler, bubeník anglickej rockovej skupiny The Jam, zomrel vo veku 69 rokov, potvrdili na sociálnych sieťach jeho bývalí spoluhráči. Buckler skonal v pondelok 17. februára po krátkej chorobe, príčina jeho smrti zatiaľ nebola zverejnená, informuje TASR podľa stanice BBC News.



Skupina The Jam sa preslávila v ére punku a novej vlny koncom 70. rokov a je všeobecne považovaná za hlavnú silu subkultúry známej ako "mod revival". Skupina si osvojila strohý "mod" vzhľad a zmiešala energiu punku so zvukom "mod" kapiel zo 60. rokov. Mod je štýl britskej mládeže 60. rokov 20. storočia, typický elegantným odevom a jazdou na skútroch.



Skupina The Jam existovala v rokoch 1972-1982 a mala 18 po sebe nasledujúcich piesní v prvej 40-ke rebríčka UK Singles Chart. Medzi jej hity, ktoré sa dostali na prvé miesto, patria "Going Underground" alebo "A Town Called Malice".



Skupinu viedol spevák a gitarista Paul Weller (66), ktorý na platforme X napísal: "Som šokovaný a zarmútený Rickovým odchodom. Spomínam si, ako sme všetci skúšali v mojej spálni na Stanley Road vo Wokingu. Na všetky tie kluby, v ktorých sme ako deti hrali, a nakoniec na nahrávanie platní. Aká to cesta!"



Tretí člen zostavy, basgitarista Bruce Foxton (69), uviedol: "Bol som šokovaný a zdrvený, keď som sa dnes dozvedel túto veľmi smutnú správu. Rick bol dobrý chlap a skvelý bubeník, ktorého inovatívne prvky pomohli sformovať naše skladby. Som rád, že sme mali možnosť spolupracovať tak často, ako sa dalo."



Buckler a Foxton neskôr hrali spolu v "nástupníckej" skupine From the Jam, zatiaľ čo Weller pokračoval v kariére v skupine Style Council a ako sólový umelec.



Buckler po rozpade The Jam napísal niekoľko kníh o histórii tejto formácie. Pre zdravotné problémy bol nedávno nútený zrušiť svoje turné s hovoreným slovom v Spojenom kráľovstve.



Skupina The Jam, ktorá vznikla v grófstve Surrey, vydala šesť štúdiových albumov: In the City (1977), This Is the Modern World (1977), All Mod Cons (1978), Setting Sons (1979), Sound Affects (1980) a The Gift (1982). Okrem toho má na konte desiatku koncertných albumov, ako aj desiatku kompilácií.