Vo veku 70 rokov zomrel maďarský režisér Béla Tarr
Posledným Tarrový filmom je Turínsky kôň z roku 2011, za ktorý získal na Berlinale Strieborného medveďa.
Autor TASR
Budapešť 6. januára (TASR) - Vo veku 70 rokov v utorok zomrel maďarský režisér Béla Tarr. Známy je najmä svojou snímkou Satanské tango z roku 1994, ktorá je nakrútená podľa rovnomennej knižnej predlohy laureáta Nobelovej ceny za literatúru Lászlóa Krasznahorkaia. TASR o tom píše podľa agentúry MTI a AFP.
O Tarrovom úmrtí po dlhej a ťažkej chorobe informoval jeho kolega z filmovej branže Bence Fliegauf a potvrdila ho aj Maďarská asociácia filmárov.
Tarr sa narodil v roku 1955 v Pécsi. V roku 1977 vyšiel jeho režisérsky debut Rodinné ohnisko. Jeho snímka Zatratenie (1988) bola prvým maďarským filmom, ktorý mal premiéru na Medzinárodnom berlínskom filmovom festivale.
