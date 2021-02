Vo veku 70 rokov zomrel vplyvný rozhlasový moderátor Rush Limbaugh

Washington 17. februára (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel po boji s rakovinou Rush Limbaugh, vplyvný americký konzervatívny rozhlasový moderátor a politický komentátor, ktorý v americkom éteri pôsobil viac ako štyri desaťročia. O jeho úmrtí v stredu informovala agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie jeho rodiny.



"My, rodina Limbaughovcov, s hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš milovaný Rush zomrel," uvádza sa vo vyhlásení, podpísanom jeho manželkou Kathryn Adamsovou Limbaughovou.



Ako píše spravodajská stanica BBC, dlhoročný moderátor rozhlasového programu The Rush Limbaugh Show bol roky výraznou postavou konzervatívneho hnutia. V jeho šou sa objavili aj traja bývalí prezidenti Spojených štátov - George H. W. Bush, jeho syn George W. Bush a Donald Trump.



Rush Limbaugh bol označovaný za Trumpovho blízkeho spojenca. Ten mu v roku 2020 udelil prezidentskú medailu slobody, ktorá je najvyšším civilným vyznamenaním v USA. O Limbaughovi vtedy Trump povedal, že ho milujú milióny Američanov.



Limbaugh bol počas svojej kariéry často terčom kritiky za svoje výroky a bol označovaný za rasistu, mizogýna a homofóba. Ako popierač zmeny klímy šíril v éteri množstvo konšpiračných teórií, ostro vystupoval proti prisťahovalectvu a bol tvrdým zástancom výnimočnosti USA, dopĺňa BBC.



Limbaughovu šou od roku 1988 vysielali naživo stovky rozhlasových staníc po celej krajine. Do roku 2020 prilákal každý týždeň asi 27 miliónov poslucháčov.