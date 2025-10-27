< sekcia Zahraničie
Vo veku 70 rokov zomrel známy herec
Svoju kariéru opísal ako chaos.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štokholm 27. októbra (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel švédsky herec Björn Andrésen, ktorý si zahral vo filmoch ako „Smrť v Benátkach“ (1971), „Prostoduchý vrah“ (1992) či „Slnovrat“ (2019). Stal sa i hudobníkom a svojho času mu dali prezývku „najkrajší chlapec na svete“, s čím sa vyrovnával celý život. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy denníka The Guardian. Zomrel v sobotu, príčinu smrti úrady neuviedli.
Ako 15-ročného ho obsadili do kultového filmu talianskeho režiséra Luchina Viscontiho „Smrť v Benátkach“, založeného na novele nemeckého spisovateľa Thomasa Manna. Stvárnil Tadzia - chlapca, ktorým je posadnutý starší muž, toho hral anglický herec Dirk Bogarde.
Visconti v tlači nazval Andrésena „najkrajším chlapcom na svete“, čo sa stalo jeho prezývkou - k veľkej nevôli aktéra, ktorý neskôr hovoril o tom, ako negatívna skúsenosť s Viscontim ovplyvnila zvyšok jeho života.
„Cítil som sa ako exotické zviera v klietke,“ povedal v roku 2003 Andrésen pre The Guardian. Nakrúcanie inkriminovaného filmu, ako povedal v roku 2021, „mi poriadne pokašľalo život“.
Andrésen sa narodil v Štokholme v roku 1955. Po samovražde matky, keď mal desať rokov, ho vychovávala stará matka, ktorá ho tlačila k herectvu a modelingu, pretože - ako neskôr povedal - „chcela mať v rodine celebritu“.
Jeho výkon vo filme „Smrť v Benátkach“ z neho zo dňa na deň urobil hviezdu, ale táto skúsenosť nebola celkom pozitívna. Visconti ho vzal do gay klubu so skupinou mužov, keď mal len 16 rokov, čo mu bolo „veľmi nepríjemné“. „Luchino bol kultúrny dravec, ktorý by obetoval čokoľvek a kohokoľvek pre svoju prácu,“ vyhlásil neskôr Andrésen na margo svojho pôsobenia v šoubiznise.
Po filme „Smrť v Benátkach“ odišiel Andrésen do Japonska, kde mal tento film veľký úspech. Tam sa stal popovou hviezdou a modelom, objavil sa tiež v niekoľkých reklamách a získal si obrovskú popularitu u žien, uvádza The Guardian.
Andrésenove ambície smerovali k hudbe a stal sa úspešným klaviristom a hudobníkom. Pokračoval v herectve a objavil sa vo viac ako 30 filmoch a televíznych seriáloch, väčšinou nakrútených vo Švédsku. Svoju kariéru opísal ako „chaos“ a tvrdil, že Tadzio ho prenasledoval až do dospelosti.
„Moja kariéra je jednou z mála, ktoré sa začali na absolútnom vrchole a potom sa postupne zhoršovali,“ povedal. Starnutie mu pomohlo stať sa anonymným. Andrésen mal so svojou bývalou manželkou, poetkou Suzannou Romanovou, dve deti - dcéru Robine a syna Elvina, ktorý zomrel vo veku deviatich mesiacov na syndróm náhleho úmrtia dojčiat.
Ako 15-ročného ho obsadili do kultového filmu talianskeho režiséra Luchina Viscontiho „Smrť v Benátkach“, založeného na novele nemeckého spisovateľa Thomasa Manna. Stvárnil Tadzia - chlapca, ktorým je posadnutý starší muž, toho hral anglický herec Dirk Bogarde.
Visconti v tlači nazval Andrésena „najkrajším chlapcom na svete“, čo sa stalo jeho prezývkou - k veľkej nevôli aktéra, ktorý neskôr hovoril o tom, ako negatívna skúsenosť s Viscontim ovplyvnila zvyšok jeho života.
„Cítil som sa ako exotické zviera v klietke,“ povedal v roku 2003 Andrésen pre The Guardian. Nakrúcanie inkriminovaného filmu, ako povedal v roku 2021, „mi poriadne pokašľalo život“.
Andrésen sa narodil v Štokholme v roku 1955. Po samovražde matky, keď mal desať rokov, ho vychovávala stará matka, ktorá ho tlačila k herectvu a modelingu, pretože - ako neskôr povedal - „chcela mať v rodine celebritu“.
Jeho výkon vo filme „Smrť v Benátkach“ z neho zo dňa na deň urobil hviezdu, ale táto skúsenosť nebola celkom pozitívna. Visconti ho vzal do gay klubu so skupinou mužov, keď mal len 16 rokov, čo mu bolo „veľmi nepríjemné“. „Luchino bol kultúrny dravec, ktorý by obetoval čokoľvek a kohokoľvek pre svoju prácu,“ vyhlásil neskôr Andrésen na margo svojho pôsobenia v šoubiznise.
Po filme „Smrť v Benátkach“ odišiel Andrésen do Japonska, kde mal tento film veľký úspech. Tam sa stal popovou hviezdou a modelom, objavil sa tiež v niekoľkých reklamách a získal si obrovskú popularitu u žien, uvádza The Guardian.
Andrésenove ambície smerovali k hudbe a stal sa úspešným klaviristom a hudobníkom. Pokračoval v herectve a objavil sa vo viac ako 30 filmoch a televíznych seriáloch, väčšinou nakrútených vo Švédsku. Svoju kariéru opísal ako „chaos“ a tvrdil, že Tadzio ho prenasledoval až do dospelosti.
„Moja kariéra je jednou z mála, ktoré sa začali na absolútnom vrchole a potom sa postupne zhoršovali,“ povedal. Starnutie mu pomohlo stať sa anonymným. Andrésen mal so svojou bývalou manželkou, poetkou Suzannou Romanovou, dve deti - dcéru Robine a syna Elvina, ktorý zomrel vo veku deviatich mesiacov na syndróm náhleho úmrtia dojčiat.