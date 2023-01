Vo veku 71 rokov zomrel bývalý prezident Guatemaly Álvaro Colom

Guatemala 24. januára (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel v pondelok bývalý guatemalský prezident Álvaro Colom. Bez uvedenia príčiny smrti to oznámili poslanci jeho sociálnodemokratickej strany Národná jednota nádeje (UNE). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Colom bol prezidentom Guatemaly v rokoch 2008-2012. V rozhodujúcom kole volieb porazil generála vo výslužbe Otta Péreza Molinu. Išlo o jeho tretí pokus o prezidentský úrad.



Colom bol prvým ľavicovým prezidentom Guatemaly po viac ako 50 rokoch. Po nástupe do úradu vyhlásil, že chce, aby si Guatemala vytýčila vlastnú cestu, a nie aby sa stotožnila s etablovanými ľavicovými lídrami, akým bol v tom čase venezuelský prezident Hugo Chávez.



Colom bol pred vstupom do politiky úspešný v textilnom priemysle, pričom v španielčine sú veľkovýrobné textilné podniky známe ako maquiladoras.



Do prezidentského úradu nastúpil s prísľubom, že zníži chudobu; predtým pracoval s utečencami z občianskej vojny v izolovaných horských oblastiach. Tento konflikt z rokov 1960-1996 vyhnal z domovov státisíce ľudí.



Colom tiež podporil vznik Medzinárodného výboru OSN proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG). Ten začal pracovať rok pred jeho nástupom do funkcie hlavy štátu.