Vo veku 73 rokov zomrel Trumpov bývalý osobný lekár Harold Bornstein

New York 14. januára (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel Harold Bornstein, bývalý osobný lekár dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Bornstein zomrel 8. januára, o jeho smrti však informoval americký denník New York Times až vo štvrtok, uvádza agentúra AFP. Príčina úmrtia lekára dosiaľ známa nie je.



Do povedomia verejnosti sa zosnulý lekár dostal v decembri 2015 počas kampane pred prezidentskými voľbami. Zverejnil vtedy totiž list, v ktorom vyjadril názor, že v prípade volebného úspechu by sa Trump stal "najzdravšou osobou v prezidentskom úrade".



V roku 2018 však pre spravodajské televízie CNN a NBC priznal, že znenie celého zdravotného záznamu mu "nadiktoval" samotný Trump. Ešte predtým tiež povedal, že záznam napísal unáhlene, pretože ho v tom čase pred domom čakala Trumpova limuzína, pripomína AFP.



Ako Trumpov osobný lekár pôsobil v rokoch 1980-2017. Prezident ho však prepustil po tom, ako pre denník New York Times povedal, že Trumpovi predpísal liek na zabránenie vypadávaniu vlasov.



Bornstein o rok neskôr tvrdil, že pár dní po zverejnení predmetného článku "prehľadal" jeho ordináciu Trumpov dlhoročný osobný strážca Keith Schiller v sprievode ďalších dvoch osôb a zobral si odtiaľ prezidentove zdravotné záznamy. Biely Dom vtedy toto tvrdenie poprel.