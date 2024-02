Vo veku 76 rokov zomrel americký „ mrzutý komik“ Richard Lewis

New York 29. februára (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrel americký herec a obľúbený stand-up komik Richard Lewis. Umelec, známy okrem iného svojou rolou v seriáli Larry, kroť sa (Curb Your Enthusiasm), vlani v apríli oznámil, že mu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu a že končí s umeleckou kariérou.



Podľa publicistu Jeffa Abrahama Lewis zomrel v utorok večer vo svojom dome v Los Angeles po srdcovom infarkte, informovala agentúra AFP.



Lewis ako uznávaný stand-up komik bol známy tým, že analyzoval svoje neurózy v humorných skečoch, pričom bol oblečený celý v čiernom, čo viedlo k jeho prezývke The Prince of Pain. Raz na pódiu vtipkoval: "Som paranoidný zo všetkého. Dokonca aj doma. Na stacionárnom bicykli mám spätné zrkadlo, z čoho nie som nadšený."



Kanál Comedy Central označil Lewisa za jedného z 50 najlepších standup komikov všetkých čias. Získal aj miesto v rebríčku najvplyvnejších humoristov 20. storočia magazínu GQ. Svoj humor často "prepožičal" aj na charitatívne účely.



"Sledovať jeho stand-up je ako byť na veľmi vtipnej a často temnej terapii," napísal v roku 2014 denník Los Angeles Times. Philadelphia's City Paper ho označil za "Jimiho Hendrixa medzi rozprávačmi".



Lewis hral napr. aj vo filmoch Bláznivý príbeh Robina Hooda, Láska na druhý dotyk, Zanechať Las Vegas, Kým nás smrť nerozdelí či Bol raz jeden zločin. Účinkoval i v mnohých seriáloch.