Vo veku 77 rokov zomrel významný poľský herec Jerzy Stuhr

Varšava 10. júla (TASR) — Vo veku 77 rokov zomrel v utorok v rodnom Krakove jeden z najvýznamnejších poľských filmových a divadelných hercov Jerzy Stuhr, ktorý pôsobil aj ako režisér a scenárista. Oznámil to jeho syn Maciej Stuhr, informoval portál onet.pl.



Poľské médiá v roku 2011 informovali, že Stuhrovi diagnostikovali rakovinu hrtana, z ktorej sa vyliečil. V roku 2016 dostal srdcový infarkt a v roku 2020 mal mozgovú príhodu. Minulý rok podstúpil Stuhr operáciu súvisiacu s rakovinou.



Jerzy Stuhr sa narodil 18. apríla 1947 v Krakove. Tam začal na Jagellonskej univerzite študovať polonistiku. Filologickú fakultu ukončil v roku 1970. Vysokoškolské štúdium zavŕšil v roku 1972 absolvovaním hereckej fakulty na krakovskej Vysokej divadelnej škole (PWST).



Stuhr je považovaný za jedného z najpopulárnejších a najvplyvnejších hercov v Poľsku. V roku 1971 debutoval na poprednej krakovskej scéne Stary Teatr, kde pod režijným vedením Andrzeja Wajdu stvárnil Verchovenského v Camusovej dramatizácii Dostojevského románu Besy. O rok neskôr nastúpil v tomto divadle do stáleho angažmánu.



Počas svojej kariéry hral v niekoľkých desiatkach filmov. Na filmovom plátne debutoval ako stážista vo filme Hieronima Przybylu Milión pre Lauru (1971), no jeho filmová kariéra je spojená predovšetkým s dvoma významnými poľskými režisérmi — Krysztofom Kieślowskim a Juliuszom Machulskim.



Medzi najvýznamnejšie filmy nakrútené s Kieślowskim patrí dráma Amatér (1979), kde Stuhr stvárnil otca rodiny, ktorý si zaobstaral kameru, aby zachytil vývoj svojho potomka. Filmovanie sa však zmenilo na vášeň, ktorá sa mu vymkla z rúk a donútila ho prehodnotiť jeho vzťah k okolitému svetu.



Stuhrovu popularitu aj v zahraničí zvýšila spolupráca s komerčne úspešným režisérom Juliuszom Machulskim, prezývaným poľský Spielberg. Stuhra obsadil do hlavnej úlohy v sci-fi komédii Sexmisia (1983), ktorý vyvolal mimoriadny ohlas aj vo vtedajšom Československu, pripomína portál csfd.cz.



Stuhrova popularita vrcholila v 90. rokoch. Kieślowski ho obsadil do poslednej časti Dekalógu a do snímky Tri farby: Biela. V roku 1994 debutoval Stuhr ako režisér erotickou komédiou na motívy poviedky Jerzyho Pilcha Zoznam cudzoložníc, ku ktorej napísal aj scenár. Vo svojich filmoch obvykle stvárnil aj hlavnú rolu.



Stuhr dostal množstvo divadelných a filmových ocenení. Je držiteľom ceny Poľskej filmovej akadémie za celoživotné dielo (2018). Bol tiež ocenený poľskou cenou Zlatá kačica ako „najlepší komediálny herec storočia“ (2008).