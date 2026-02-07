< sekcia Zahraničie
Vo veku 77 rokov zomrel známy basgitarista skupín Blondie a Television
Autor TASR
New York 7. februára (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel americký hudobník Fred Smith, basgitarista skupiny Television a pôvodný člen formácie Blondie. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy online magazínu NME.
Smith začal svoju kariéru v roku 1974 ako originálny basgitarista skupiny Angel and the Snake, ktorá si neskôr zmenila názov na Blondie. Nasledujúci rok kapelu opustil a pridal sa k rockovej formácii Television.
S ňou zotrval ako kľúčový člen až do jej rozpadu v roku 1978, pričom hral na štúdiových albumoch Marquee Moon (1977) a Adventure (1978). Po rozpade skupiny Smith hosťoval na sólových albumoch svojich kolegov z kapely Toma Verlainea a Richarda Lloyda, ako aj na nahrávkach iných umelcov, medzi ktorých patrili The Roches, Willie Nile, Peregrins, The Revelons a The Fleshtones.
Smith sa zúčastnil na znovuzjednotení skupiny Television začiatkom 90. rokov, ktoré sa zhodovalo s vydaním jej tretieho a posledného štúdiového albumu Television (1992). S formáciou následne vystupoval v rokoch 2001-2023.
„Ak máte radi melodické basové linky a kontrapunkt, môžete sa učiť od Freda, ktorý to robil veľmi ľahko. Bol prirodzený, nikdy nebol okázalý, vždy bol podstatný a vždy slúžil piesni spôsobom, akým to dokážu len najväčší hudobníci,“ napísal vo vyhlásení Jimmy Rip, Smithov kolega zo skupiny Television.
