Vo veku 79 rokov zomrela Ch. McVieová, členka skupiny Fleetwood Mac

Londýn 1. decembra (TASR) - Vo veku 79 rokov v stredu zomrela britská speváčka, klávesistka a skladateľka Christine McVieová, členka známej britsko-americkej rockovej skupiny Fleetwood Mac. Jej úmrtie oznámila kapela na svojich účtoch na sociálnych sieťach.



Príčina smrti nebola bezprostredne známa. Podľa vyhlásenia rodiny speváčka zomrela v stredu ráno v nemocnici obklopená rodinou po "krátkej chorobe". TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Bola skutočne jedinečná, výnimočná a talentovaná," uvádza sa vo vyhlásení skupiny.



Hudobná formácia Fleetwood Mac vznikla v roku 1967 v Londýne. Medzi jej známe piesne patria Dreams, Go Your Own Way, You Make Loving Fun, Everywhere či Don't Stop.



McVieová sa pridala k Fleetwood Mac v roku 1970 po svadbe s basgitaristom Johnom McVie. V skupine pôsobila nasledujúcich 28 rokov ako autorka, hlavná vokalistka a hráčka na klávesové nástroje. Výraznou mierou sa autorsky aj interpretačne podpísala pod najslávnejší album Rumours z roku 1977, ktorý patrí vôbec medzi najpredávanejšie albumy v dejinách populárnej hudby.



V roku 1998 ju so skupinou Fleetwood Mac uviedli do Rokenrolovej siene slávy.