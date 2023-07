Vo veku 80 rokov zomrel bývalý srbský prezident Milan Milutinovič

Belehrad 2. júla (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel v nedeľu bývalý srbský prezident Milan Milutinovič. Na sociálnej sieti Instagram to oznámil jeho stranícky kolega Ivica Dačič, líder Socialistickej strany Srbska (SPS).



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Dačič je bývalým premiérom, ako aj súčasným ministrom zahraničných vecí a podpredsedom srbskej vlády.



Milutinovič zastával v rokoch 1997-2002 funkciu prezidenta vtedajšieho Srbska v rámci Juhoslovanskej zväzovej republiky. Bol považovaný za blízkeho spolupracovníka prezidenta Slobodana Miloševiča, ktorý bol obvinený z vojnových zločinov.



Milutinoviča tiež v roku 1999 obvinil Medzinárodný trestný tribunál OSN pre bývalú Juhosláviu (MTTJ) so sídlom v Haagu. V roku 2003 sa Milutinovič haagskemu tribunálu vzdal, avšak v roku 2009 bol zbavený všetkých obvinení.



Srbská republika tvorila v rokoch 1992-2003 časť Juhoslovanskej zväzovej republiky a v rokoch 2003-2006 bola súčasťou Štátnej únie Srbska a Čiernej Hory.



Odčlenením sa Čiernej Hory od únie so Srbskom v júni 2006 sa oba štáty stali po prvýkrát po takmer 88 rokoch samostatnými suverénnymi krajinami.



Milutinovič bol prezidentom od 29. decembra 1997 do 29. decembra 2002. V rokoch 1989-1995 bol juhoslovanským veľvyslancom v Grécku, v rokoch 1995-1998 zastával post ministra zahraničných vecí Juhoslávie.