Vo veku 80 rokov zomrel spevák Toto Cutugno, autor hitu L'Italiano

Rím 22. augusta (TASR) — Vo veku 80 rokov zomrel v utorok taliansky spevák a autor hitu L'Italiano Toto Cutugno. Podľahol dlhej chorobe, ktorá sa v posledných mesiacoch zhoršila. Uviedol to spevákov manažér Danilo Mancuso, informovala agentúra ANSA.



Cutugno zomrel v milánskej nemocnici San Raffaele, kde bol hospitalizovaný, dodal Mancuso.



Toto Cutugno sa narodil 7. Júla 1943 v toskánskej obci Fosdinovo. Ikonou a symbolom talianskej hudby sa stal najmä vďaka hitu L'italiano z roku 1983. Dvakrát vyhral hudobný festival v Sanreme a v roku 1990 sa stal víťazom pesničkovej súťaže Eurovízie, kde zaspieval pieseň Insieme: 1992. V roku 1982 vystúpil aj na československom hudobnom festivale Bratislavská lýra.



Medzi jeho ďalšie hity patria skladby Solo Noi, Serenata či Soli.



V neskorších rokoch začal trpieť zdravotnými ťažkosťami. Nevyhol sa i kontroverziám: V roku 2019 mal koncertovať v Kyjeve, no skupina ukrajinských poslancov listom požiadala o vydanie zákazu vstupu za Cutugnove údajné proruské pozície. Cutugno sa však vyhlásil za "apolitického" a vypredaný koncert sa nakoniec uskutočnil.



So spevákom sa na sociálnych sieťach rozlúčila i talianska premiérka Girogia Meloniová, ktorá ho označila za "pravého Taliana", či speváci Angelo Braduardi a Pupo.