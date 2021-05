Vo veku 81 rokov tragicky zahynul architekt Helmut Jahn

Chicago 10. mája (TASR) - Vo veku 81 rokov pri dopravnej nehode v Spojených štátoch tragicky zahynul nemecko-americký architekt Helmut Jahn. K nešťastiu došlo v sobotu na križovatke pri meste Chicago, keď do bicykla, na ktorom Jahn išiel, vrazili dve vozidlá. Architekt bol na mieste mŕtvy, informovala v nedeľu tlačová agentúra AP, citujúc policajné zdroje.



Jahn sa narodil v roku 1940 v Nemecku a absolvoval Technickú univerzitu v Mníchove. V roku 1966 sa presťahoval do USA, kde na Illinois Institute of Technology študoval u Ludwiga Miesa van der Roheho, tvorcu modernistickej architektúry.



Jahnova profesionálna kariéra sa začala v roku 1967, keď sa zamestnal v spoločnosti CF Murphy Associates, ktorá sa neskôr premenovala na Murphy/Jahn. Podieľal sa na niekoľkých významných projektoch vrátane výstaviska McCormick Place v Chicagu alebo terminálu spoločnosti United Airlines na tamojšom O'Hareovom medzinárodnom letisku.



Medzi ďalšie projekty, na ktorých spolupracoval, patrí komplex J. Edgar Hoover Building - sídlo FBI vo Washingtone, komplex James R. Thompson Center - vládna budova štátu Illinois, Sony Center v Berlíne, mrakodrap Messeturm vo Frankfurte nad Mohanom, komplex mrakodrapov Liberty Place vo Filadelfii, terminál letiska Suvarnabhumi v Bangkoku či priemyselná veža Thyssenkrupp Test Tower v Rottweile.



Jahn stál aj za renováciou administratívnej budovy Európskej komisie pomenovanej po Karlovi Veľkom v Bruseli.



"Helmut mal výnimočnú kariéru, čo sa týka jej dĺžky, ako aj trvalej kvality práce. Na svojom vrchole patril k najvplyvnejším architektom na svete - nielen formálne, ale i technicky. Začal sa skoro zaoberať veľmi pokročilými technológiami budov. Vytvoril budovy každého druhu," uviedol Reed Kroloff, dekan Fakulty architektúry na Illinois Institute of Technology.



Helmut Jahn vyučoval na University of Illinois at Chicago, Harvardovej univerzite, Yalovej univerzite a na Illinois Institute of Technology.