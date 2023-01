Vo veku 81 rokov zomrel americký folk-rockový hudobník David Crosby

New York 20. januára (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel americký folk-rockový spevák David Crosby, ktorý bol zakladajúcim členom skupiny Byrds. O jeho úmrtí ako prvý vo štvrtok informoval magazín Variety s odvolaním sa na jeho manželku Jan Danceovú. Hudobný časopis Rolling Stone neskôr citoval zdroj z Crosbyho blízkeho okolia, ktorý takisto potvrdil jeho úmrtie.



Crosby zomrel po "dlhej chorobe", uviedla jeho manželka podľa agentúry AFP. "Aj keď už viac nie je s nami, jeho ľudskosť a láskavá duša nás budú naďalej viesť a inšpirovať nás. Jeho odkaz bude stále žiť cez jeho legendárnu hudbu," uviedla vo vyhlásení.



Gitarista, spevák a skladateľ Crosby, ktorý sa narodil 14. augusta 1941 v Los Angeles, pôsobil v hudobnom priemysle vyše šesť desaťročí. Agentúra Reuters ho označila za jedného z najvplyvnejších rockových spevákov 60. a 70 rokov. Okrem skupiny Byrds, ktorá má na konte hity, ako napríklad "Turn! Turn! Turn!" či "Eight Miles High", spoluzakladal aj kvarteto Crosby, Stills, Nash and Young.