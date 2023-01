Vo veku 81 rokov zomrel austrálsky kardinál George Pell

Sydney 11. januára (TASR) - Vo veku 81 rokov v stredu zomrel austrálsky kardinál George Pell, ktorý bol odsúdený a následne zbavený obvinení zo sexuálneho zneužívania detí. Na sociálnej sieti Facebook to potvrdil sydneyský arcibiskup Anthony Fisher. TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



"S hlbokým smútkom potvrdzujem, že kardinál George Pell zomrel v stredu v Ríme," napísal Fisher a veriacich vyzval na "modlitbu za dušu zosnulého kardinála a pokoj pre jeho rodinu". Podľa agentúry AP Pell zomrel v súvislosti s komplikáciami po operácii bedrového kĺbu.



Austrálsky súd v roku 2019 odsúdil kardinála Pella na šesť rokov väzenia za pohlavné zneužívanie dvoch 13-ročných členov chlapčenského speváckeho zboru z obdobia 90. rokov minulého storočia. Kardinál počas súdnych pojednávaní svoju vinu odmietal a voči rozsudku podal odvolanie. Najvyšší súd v Brisbane v roku 2020 následne zrušil skoršie verdikty odvolacích súdov nižšieho stupňa, Pella zbavil všetkých obvinení a nariadil jeho prepustenie.



Kardinál si z vymeraného šesťročného trestu vo väzení Barwon neďaleko Melbourne odpykal 12 mesiacov a po svojom prepustení sa vrátil do Ríma. Pell sa minulý týždeň zúčastnil aj na pohrebe emeritného pápeža Benedikta XVI., pripomína BBC.



George Pell bol svojho času jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako jeho "minister financií" a bol poverený vykonaním finančnej reformy vo Vatikáne. Na čele vatikánskeho Ekonomického sekretariátu pôsobil až do februára 2019.