SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon
Autor TASR
Washington 24. novembra (TASR) - Vo veku 81 rokov v nedeľu zomrel nemecký herec Udo Kier. Preslávil sa aj v Holywoode a počas svojej kariéry spolupracoval najmä s dánskym režisérom Larsom Von Trierom. Celkovo sa objavil vo viac ako 250 filmoch. TASR o tom informuje podľa portálu Euronews a časopisu Variety.
O Kierovom úmrtí informoval jeho partner Delbert McBride, podľa ktorého zomrel v nemocnici v kalifornskom Palm Springs. Príčinu úmrtia neoznámil.
Kier bol známy svojím prenikavým pohľadom a stvárňovaním záporných postáv. Počas svojej bohatej kariéry si vyslúžil povesť jedného z najvýznamnejších charakterových hercov európskeho filmu.
Medzi jeho najslávnejšie snímky patria horory Flesh for Frankenstein (1973) a Blood for Dracula (1974), ktoré režíroval Paul Morrissey a produkoval svetoznámy Andy Warhol. Ide o reinterpretácie klasických filmov, v ktorých Kier stvárnil titulné postavy.
V Holywoode sa Kier presadil filmom Moje súkromné Idaho z roku 1991. Objavil sa aj v snímkach Johnny Mnemonic (1995), Armageddon (1998), Blade (1998), Koniec dní (1999) alebo Zmenšovanie (2017).
Kier sa narodil v roku 1944 v Kolíne nad Rýnom v nemocnici, ktorú krátko po jeho narodení zbombardovali spojenecké sily. Spolu s matkou ho údajne našli pod troskami. Vo veku 18 rokov sa presťahoval do Londýna. Jeho prelomovou úlohou bola rola v horore Mark of the Devil z roku 1970. Prvú rolu v americkom filme mu ponúkol režisér Gus Van Sant, s ktorým sa stretol na Berlínskom filmovom festivale. V Spojených štátoch žil od roku 1991.
