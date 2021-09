Vo veku 81 rokov zomrel vynálezca vreckovej kalkulačky

Londýn 17. septembra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel britský vynálezca a podnikateľ sir Clive Sinclair, známy najmä ako tvorca domáceho počítača ZX Spectrum, čím prispel k masovému rozšíreniu počítačov do domácností. Informoval o tom v piatok denník The Guardian, ktorý sa odvolal na dcéru zosnulého.



Podľa Belindy Sinclairovej zomrel jej otec vo štvrtok ráno doma v Londýne po dlhej chorobe.



Sinclair vynašiel vreckovú kalkulačku, ale preslávil sa predovšetkým popularizáciou domáceho počítača a jeho uvedením na trh v britských obchodoch za relatívne dostupné ceny.



S niektorým zo Sinclairových modelov ZX začínalo mnoho novodobých "titanov" herného a počítačového priemyslu. Pre istú generáciu hráčov bol počítačom, ktorý chceli mať, buď ZX Spectrum 48K alebo jeho konkurent, Commodore 64.



Elon Musk, šéf spoločností Tesla a SpaceX, na Twitteri komentoval článok, v ktorom bol sir Clive označený za otca ZX Spectrum: "RIP, sir Sinclair. Miloval som ten počítač", napísal The Guardian.



Začiatkom 70. rokov minulého storočia Sinclair vynašiel sériu kalkulačiek navrhnutých tak, aby boli dostatočne malé a ľahké, aby sa zmestili do vrecka. Bolo to v čase, keď väčšina existujúcich modelov mala oveľa väčšiu veľkosť. "Chcel urobiť veci malé a lacné, aby k nim mali ľudia prístup," povedala jeho dcéra Belinda.



Jeho prvý domáci počítač ZX80 - pomenovaný podľa roku, v ktorom ho zostavil - priniesol revolúciu na trhu, aj keď od dnešných modelov mal ďaleko: stál od 79,95 libier do 99,95 libier, čo bola zhruba pätina ceny vtedajších domácich počítačov. Predalo sa ich asi 50000 kusov.



Jeho nástupca - ZX81 -, ktorý ho nahradil, stál 69,95 libier a predal sa ho 250.000 kusov.



Mnoho známych tvorcov počítačových hier začalo písať programy na dotykovej klávesnici a začalo sa hrať hry, ako sú 3D Monster Maze a Mazogs, napísal The Guardian.



V roku 1982 uviedol na trh ZX Spectrum 48K. Jeho gumené klávesy, podivné vizuály a plechový zvuk nezabránili tomu, aby bol kľúčovým vo vývoji britského herného priemyslu. Obľúbené hry - teraz už farebné -, ktoré inšpirovali danú generáciu, zahŕňali Jet Set Willy, Horace Goes Skiing, Chuckie Egg, Saboteur, Knight Lore a Lords of Midnight.



Za svoje zásluhy bol v roku 1983 pasovaný za rytiera.



Niektoré Sinclairove projekty boli menej úspešné: takým bola elektrická trojkolka C5 na batérie, ktorá bola uvedená na trh v januári 1985, či vreckový televízor Sinclair TV80.



Belinda Sinclairová o týchto projektoch povedala: "Boli to nápady, výzvy, ktoré považoval za vzrušujúce. Prišiel s nápadom a povedal: Nemá zmysel sa pýtať, či to niekto chce, pretože si to nevie predstaviť".



Osobne však svoje vlastné vynálezy nevyužíval. Jeho dcéra uviedla, že nikdy nemal vreckovú kalkulačku, pokiaľ vedela, namiesto toho vždy nosil so sebou logaritmické pravítko. V rozhovoroch s novinármi tiež tvrdil, že nepoužíva počítač ani e-mail.



Jeho záujmy zahŕňali poéziu, beh maratónov a poker. Objavil sa v prvých troch sezónach televízneho seriálu Late Night Poker.