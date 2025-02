Vo veku 81 rokov zomrela speváčka Gwen McCraeová

New York 28. februára (TASR) - Po dlhej chorobe zomrela vo veku 81 rokov americká speváčka Gwen McCraeová, ktorá sa venovala žánrom funk a soul. Umelkyňa, populárna vďaka svojmu druhému štúdiovému albumu Rockin' Chair (1974), skonala v piatok 21. februára, informuje TASR podľa správy stanice BBC News.



Jej tvorbu, ktorá zahŕňa tanečné hity "All This Love That I'm Giving", "90% of Me Is You", "Keep the Fire Burning" a "Funky Sensation", pre svoje vlastné skladby ju vysamplovali umelci ako Lady Gaga, Cassius, Avicii, Madlib, Cypress Hill či Mobb Deep.



Ako sedemročná začala spievať v kostolnom zbore. Kariéru odštartovala ako tínedžerka v miestnych kluboch so skupinami The Lafayettes a The Independents. Neskôr stretla mladého námorníka a speváka Georgea McCraea, za ktorého sa vydala. Pár podpísal zmluvu s hudobným vydavateľstvom TK Records, čo sa stalo jedným zo základných kameňov celosvetového rozmachu žánru disko.



McCraeová uspela v rebríčkoch R&B ako sólová interpretka so singlom "Lead Me On" z roku 1970. V roku 1972 vydala skladbu "Always on My Mind", ktorá sa následne stala hitom v podaní takých interpretov ako Elvis Presley, Pet Shop Boys alebo Willie Nelson.



Jej menší hit "It's Worth the Hurt" z roku 1975 bol zatienený úspechom manželovho megahitu "Rock Me Baby", ktorý producenti pôvodne plánovali pre ňu. Jej odpoveď prišla v podobe vlastného hitu "Rockin' Chair", ktorý pomohol definovať tanečný "miamský" zvuk vydavateľstva.



Napriek tomu, že McCraeová v USA už nezaznamenala úspech v hlavných rebríčkoch, pokračovala v nahrávaní dobre prijatých albumov a našla si priaznivcov na soulovej scéne, pričom sa stala "kultovou" postavou medzi zberateľmi platní, ako aj v komunite dídžejov v Británii a Európe. Svoje postavenie si upevnila tým, že s producentom Georgeom Perrym nahrala album cover verzií najväčších hitov vydaných spoločnosťou TK Records vrátane skladby "Please Don't Go", ktorú preslávila skupina KC and the Sunshine Band.



Speváčka pokračovala v koncertovaní a nahrávaní prevažne gospelovej hudby až do roku 2012, keď mala mŕtvicu, ktorá narušila jej schopnosť tvoriť a spievať. Speváčka zomrela v Miami v štáte Florida, potvrdila jej rodina. Zanechala po sebe tri dcéry a jedného syna.